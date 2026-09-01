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Pregătiri pentru vizita Papei în Franța: 5.000 de haine au fost țesute pentru preoți și diaconi

Patru companii franceze au fost implicate în crearea unor haine speciale pentru preoții și diaconii ce vor participa la slujbele ținute de Papa Leon al XIV-lea în Franța.
Pregătiri pentru vizita Papei în Franța: 5.000 de haine au fost țesute pentru preoți și diaconi
Ioana Târziu
01 sept. 2026, 19:11, Știri externe
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Suveranul Pontif va ține mai multe slujbe în orașele franceze Lourdes și Metz, între 25 și 28 septembrie.

Conform AFP, au fost fabricate 5.000 de stole liturgice jacquard.

Ce model a fost ales pentru veșminte

„Am răspuns unei solicitări din partea Conferinței Episcopilor Franței de a fabrica aceste 5.000 de stole, de culoare ecru și împodobite la capete cu o cruce albastră țesută în relief, într-un interval de timp scurt”, a explicat pentru AFP Antoine Saint-Pierre, președintele uneia dintre cele patru companii.

Țesăturile, prezentate presei marți, vor fi purtate de membrii clerului care îl vor înconjura pe Papa în timpul celor trei slujbe programate între 25 și 28 septembrie la Paris, Lourdes și Metz.

Costul operațiunii este „acoperit de întreprinderi” din regiunea Roanne. Aceasta găzduiește țesători încă din Evul Mediu. De asemenea, mai mulți voluntari și-au dedicat timpul acestui eveniment, explică Antoine Saint-Pierre.

Un „efort colectiv”

„Acest efort colectiv este o oportunitate de a ne demonstra expertiza în tehnica de țesut Jacquard tridimensional, fără imprimare”, adaugă directorul general. 

„Vom respecta termenele limită, care implică finalizarea producției celor 5.000 de piese în această săptămână”, promite Véronique Mouiller, directoarea unei alte companii implicate în acest eveniment. ​​Angajații din atelier „au lucrat pe tot parcursul lunii august la operațiuni de tăiere și cusut, folosind suluri de țesătură Jacquard de la Tissages de Charlieu”.

Înainte de a fi expediate cele 5.000 de haine, acestea vor fi călcate acasă de aproximativ cincizeci de enoriași locali, potrivit aceleiași surse.

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