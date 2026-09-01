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Cresc cazurile de „boala ploii” în Europa

Se numește dermatofiloză, dar este cunoscută sub numele de „boala ploii”. Boala a ajuns în centrul atenției din cauza creșterii numărului de cazuri în Europa, cu focare înregistrate începând din decembrie 2025” în mai multe țări.
Cresc cazurile de „boala ploii” în Europa
Andreea Tobias
01 sept. 2026, 16:45, Știrile zilei
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Este vorba de Franța, Germania, Spania, Suedia, Norvegia, conform ECDC.

Dermatofiloza poate provoca pe piele mici umflături, coșuri cu puroi, cruste, piele care se cojeste și, uneori, mâncărime, potrivit rainews.it.

În cazurile recente din Europa, leziunile au apărut în diverse zone, inclusiv în regiunea genitală, inghinală, pe coapse și pe față. Problema o reprezintă asemănarea cu alte infecții dermatologice sau cu transmitere sexuală.

Vestea bună e că boala se prezintă, în general, în formă ușoară și răspunde bine la tratamentul cu antibiotice, fie ele locale sau sistemice.

Până în prezent, nu s-au înregistrat complicații grave în focarele europene.

În ultimele luni, lista țărilor afectate s-a extins. Cazurile sunt observate mai ales în rândul bărbaților homosexuali sau bisexuali.

Un caz izolat înregistrat în Regatul Unit cu câteva zile în urmă a ajuns pe paginile revistei BMJ. Cazul a fost identificat în Scoția și este legat de frecventarea unui local destinat activităților sexuale.

Noutatea care atrage atenția se referă la cazurile apărute recent în diferite țări europene. În mod tradițional, infecția la om era asociată mai ales cu contactul direct cu animale infectate sau cu material contaminat. În cazurile cele mai recente, însă, a ieșit la iveală posibilitatea unei transmiteri de la om la om prin contact foarte strâns.

Au fost descrise cazuri chiar și în rândul persoanelor care practică sporturi de contact, cum ar fi artele marțiale în cazul Norvegiei.

De ce se numește „boala ploii”

Denumirea de „boala ploii” este o denumire jurnalistică derivată din „rain rot” sau „rain scald”, expresii utilizate în special pentru boala la animale. Ploaia nu provoacă direct boala. Umiditatea persistentă înmoaie pielea, favorizează apariția infecției și o face mai vulnerabilă.

Prevenție

Măsurile de prevenție sunt simple: „Evitați contactul direct cu leziunile suspecte, nu folosiți aceleași prosoape mai multe persoane, aveți grijă de igiena personală și protejați eventualele răni sau zgârieturi”.

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