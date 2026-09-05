Statele Unite anunță vânzarea de armament în valoare de cinci miliarde de dolari către Arabia Saudită

Statele Unite au anunțat vineri că au aprobat o vânzare de bombe, kituri de ghidare și alte echipamente în valoare de cinci miliarde de dolari către Arabia Saudită.

„Vânzarea propusă va spori capacitățile de apărare aeriană ale Arabiei Saudite împotriva amenințărilor regionale actuale și viitoare”, se arată în comunicatul Departamentului de Stat al SUA.

De asemenea, „va consolida apărarea sa teritorială și va îmbunătăți interoperabilitatea cu sistemele utilizate de forțele americane și de alți parteneri din regiunea Golfului”, a anunțat Departamentul de Stat.

Potrivit AFP, această vânzare „va contribui, de asemenea, la obiectivele de politică externă și securitate națională ale SUA prin consolidarea securității unui aliat major din afara NATO”, a adăugat Departamentul de Stat.

Arabia Saudită a fost ținta atacurilor cu drone și rachete ale forțelor iraniene și ale rebelilor Houthi din Yemen, susținuți de Teheran, de când Statele Unite și Israelul au lansat războiul împotriva Iranului în februarie.