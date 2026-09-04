Coridorul Vertical de gaze se extinde către Balcanii de Vest. Serbia și Macedonia de Nord intră în proiect

Serbia și Macedonia de Nord, incluse în Coridorul Vertical

Memorandumul de Înțelegere privind extinderea Coridorului Vertical și includerea unor noi membri a fost semnat în cadrul celei de-a zecea ediții a Forumului de Energie din Europa de Sud-Est (SEEF), organizată de Camera de Comerț Americano-Elenă, a transmis vineri compania Transgaz.

Prin acord, operatorii de transport și sistem gaze naturale din Serbia, Transportgas Srbija, și Macedonia de Nord, NOMAGAS JSC Skopje, se alătură inițiativei, marcând extinderea Coridorului Vertical către Balcanii de Vest.

La ceremonia de semnare au participat miniștrii Energiei din Grecia, Bulgaria, Cipru și Macedonia de Nord, secretarul de stat în Ministerul Energiei din România, Cristian Bușoi, precum și directorii generali ai operatorilor de transport și sistem gaze naturale: DESFA, ICGB, Bulgartransgaz, Transgaz, Vestmoldtransgaz, FGSZ, EUSTREAM, GTSOU, NOMAGAS și Transportgas Srbija.

La eveniment au fost prezenți și reprezentanți ai Statelor Unite, între care ambasadoarea SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, însărcinatul cu afaceri al Ambasadei SUA în Macedonia de Nord, Nicole Varnes, și Joshua Volz, trimisul special pentru integrarea energetică din cadrul Departamentului pentru Energie al SUA.

Bușoi: Energia este fundamentul funcționării oricărui stat modern

Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, a declarat că securitatea energetică reprezintă una dintre componentele importante ale securității naționale și că, în contextul geopolitic actual, aceasta a devenit un pilon strategic al politicii de securitate.

„Securitatea energetică este una dintre cele mai importante dimensiuni ale securității naționale, deoarece energia este fundamentul funcționării oricărui stat modern – de la economie și infrastructuri critice, până la bunăstarea populației și stabilitate politică”, a declarat Bușoi.

Acesta a subliniat că fără o energie sigură și stabilă nu pot exista o economie funcțională, infrastructură rezilientă și o apărare eficientă.

„Guvernul României a susținut constant inițiativele care consolidează securitatea energetică națională, regională și europeană și mă refer aici la Coridorul Vertical, ca soluție de diversificare a surselor și rutelor de aprovizionare cu gaze și reducerii dependențelor externe”, a spus secretarul de stat.

Potrivit acestuia, Coridorul Vertical are beneficii pentru securitatea energetică atât în regiunea balcanică, cât și în Europa Centrală și de Est.

Bușoi a arătat că investițiile realizate de Transgaz pentru creșterea interconectivității și pentru dezvoltarea mai multor opțiuni în regiune și în Uniunea Europeană pot contribui la creșterea rezilienței României.

„Coridorul Vertical va aduce prestigiu României”

„Înscriindu-se în direcțiile strategice prin care România își întărește securitatea energetică și importanța în arhitectura energetică regională, inițiativa Coridorului Vertical, prin semnarea Memorandumului de Înțelegere privind extinderea acestuia spre Balcanii de Vest, a urcat la un alt nivel de maturitate”, a afirmat Bușoi.

El a adăugat că o dezvoltare coordonată a infrastructurilor de gaze și a capacităților de interconectare poate contribui la transformarea regiunii și Europei din perspectiva securității aprovizionării.

„Coridorul Vertical va aduce prestigiu României și securitate energetică pentru țările din estul Europei, Republica Moldova și Ucraina, dar și pentru centrul Europei”, a declarat Bușoi.

Secretarul de stat a mai spus că România își poate valorifica poziția geostrategică, rețeaua de transport și viitoarele resurse de gaze din perimetrul Neptun Deep, pentru a deveni un pol de dezvoltare economică în Europa.

Ion Sterian: Coridorul Vertical a ajuns la un nou nivel de maturitate

Directorul general al Transgaz, Ion Sterian, a declarat că România și Transgaz au promovat și susținut conceptul Coridorului Vertical încă din 2016, iar noul memorandum reprezintă o nouă etapă în dezvoltarea proiectului.

„Astăzi, 4 septembrie 2026, am semnat Memorandumul de Înțelegere privind extinderea Coridorului Vertical, concept strategic pe care l-am inițiat și pe care România și Transgaz l-au promovat și susținut încă din 2016, primul Memorandum de Înțelegere fiind semnat la București, în iulie 2017”, a declarat Sterian.

Șeful Transgaz a spus că inițiativa a evoluat succesiv și se îndreaptă acum către o platformă regională integrată pentru cooperare energetică.

„Coridorul Vertical a evoluat de la o etapă la alta, reușind să ajungă la un nou nivel de maturitate. Inițiativa se îndreaptă acum către o platformă regională integrată pentru cooperarea energetică”, a afirmat Sterian.

Obiectivele sunt consolidarea securității aprovizionării, diversificarea surselor și rutelor de gaze, reducerea dependenței de gazul rusesc, creșterea rezilienței infrastructurii energetice și dezvoltarea piețelor de gaze din Europa de Sud-Est și Centrală, inclusiv din Balcanii de Vest.

Ce prevede noul acord

Extinderea Coridorului Vertical către Macedonia de Nord și Serbia urmărește consolidarea conectivității și a rezilienței energetice regionale și dezvoltarea unui sistem energetic mai integrat și competitiv, potrivit directorului general al Transgaz.

Operatorii implicați vor coopera pentru dezvoltarea și operarea sistemelor de transport interconectate, optimizarea utilizării infrastructurii existente și identificarea necesarului suplimentar de infrastructură.

Un alt obiectiv este îmbunătățirea capacităților de flux bidirecțional al gazelor și extinderea capacităților transfrontaliere. Părțile vor urmări, de asemenea, atragerea de finanțări nerambursabile pentru investițiile necesare și cooperarea în domeniile reglementării, tehnic și comercial.

„Ne vom coordona în continuare eforturile comune pentru cooperare în ceea ce privește dezvoltarea și operarea sistemelor de transport interconectate, optimizarea utilizării infrastructurii existente, identificarea nevoilor suplimentare de infrastructură, îmbunătățirea capacităților de flux bidirecțional al gazelor și extinderea capacității transfrontaliere”, a declarat Ion Sterian.

Potrivit acestuia, scopul este ca proiectul să devină „mai flexibil, mai competitiv și mai atractiv pentru piață”.

O rețea de gaze de la Grecia până în Europa Centrală

Sterian a subliniat că extinderea Coridorului Vertical presupune dezvoltarea interconectărilor dintre sistemele naționale de transport din Grecia, Bulgaria și România cu cele din Republica Moldova și Ucraina, respectiv cu Ungaria, Austria, Cehia, Slovacia, Polonia și Germania.

„Coridorul Vertical de Gaze reprezintă un element-cheie al cooperării energetice dintre România, Statele Unite și statele din Europa Centrală, de Est și Balcani”, a spus directorul Transgaz.

Potrivit acestuia, dezvoltarea acestor interconectări creează un coridor Nord-Sud capabil să asigure fluxuri bidirecționale de gaze și să răspundă nevoilor tot mai complexe ale pieței energetice regionale.

Alexandroupolis, punct strategic pentru Coridorul Vertical

Terminalul FSRU de GNL de la Alexandroupolis este operațional din octombrie 2024 și se află la 8 kilometri de coastă, lângă portul Alexandroupolis. Operat de Gastrade S.A., acesta are o capacitate de regazificare de 5,5 miliarde de metri cubi și o capacitate de stocare de 153.500 de metri cubi. România se află printre beneficiarii terminalului, alături de Grecia, Bulgaria, Serbia, Ungaria, Ucraina și Republica Moldova, iar 14 companii au rezervat capacitate până în 2030.

Coridorul Vertical a pornit de la declarația comună semnată în 2016 de miniștrii energiei din Grecia, Bulgaria, România și Ungaria, iar primul Memorandum de Înțelegere între operatorii de transport din cele patru țări și ICGB a fost semnat în 2019. În decembrie 2022, Gastrade a devenit parte semnatară a acordului, iar în ianuarie 2024 cooperarea a fost extinsă prin includerea Vestmoldtransgaz din Republica Moldova, GTSO din Ucraina și Eustream din Slovacia.