Care este planul de reorganizare a rafinăriei Petrotel – Lukoil după intrarea în insolvență. Declarațiile exclusive ale directorului general executiv și președinte al directoratului

Rafinăria Petrotel-Lukoil este cea de-a treia cea mai mare rafinărie din țară, care ar avea o cotă, în mod normal, de aproximativ 20% din capacitatea de rafinare a României, și este una dintre cele patru entități deținute de gigantul rus care se află sub supravegherea extinsă a statului român.

Procedura insolvenței a fost considerată unica soluție de protejare a activelor rafinăriei, pe fondul datoriilor acumulate din cauza închiderii producției, pentru păstrarea forței de muncă și în eventualitatea găsirii unei variante care să permită repornirea rafinării fără a intra sub incidența sancțiunilor internaționale.

Potrivit documentelor instanței consultate de Mediafax și a informațiilor furnizate de oficialii Petrotel-Lukoil, operatorul are la zi datorii la diverși furnizori în valoare de 247 de milioane de lei și față de Litasco, acționarul majoritar care i-a acordat împrumuturi pentru a-și susține activitatea, de 225 de milioane de euro (aproximativ 1,18 miliarde de lei).

Petrotel-Lukoil a intrat în insolvență, dar pregătește reorganizarea, iar planul vizează în principal păstrarea partenerilor, protejarea creditorilor și repornirea rafinăriei, arată conducerea rafinărie în răspunsul pentru Mediafax.

Tribunalul Prahova a deschis procedura generală a insolvenței Petrotel-Lukoil pe 26 august 2026, la cererea debitoarei, care a invocat ca principale argumente dorința de a conserva platforma industrială, de a proteja creditorii și de a crea condițiile pentru reluarea activității.

Compania afirmă, în poziția transmisă Mediafax, că există deja o arhitectură de lucru a planului de reorganizare și că aceasta este dezvoltată într-un program complet, cu păstrarea angajaților, a partenerilor și a relațiilor comerciale drept obiective centrale.

Astfel, deschiderea procedurii schimbă fundamental statutul juridic al companiei, dar asta nu înseamnă lichidarea acesteia. Procedura generală a fost deschisă de instanță, acțiunile pentru recuperarea creanțelor sunt suspendate în condițiile legii, iar Dascăl Insolvency SPRL a fost desemnat administrator judiciar provizoriu.

Calendarul stabilit de Tribunalul Prahova arată că procedura se află încă în etapa de observație. Conform închiererii judecătorului sindic, publicată integral, sub forma anonimizată, de Mediafax, creditorii au termen până la 9 septembrie pentru depunerea cererilor de admitere a creanțelor, tabelul preliminar este programat pentru 29 septembrie, iar tabelul definitiv pentru 23 octombrie. Prima adunare a creditorilor este prevăzută pentru 3 octombrie, iar următorul termen în dosar pentru 4 noiembrie. Numai după parcurgerea acestor etape, se vor determina forma finală, calendarul și mecanismele de plată ale planului de reorganizare.

„Există deja o arhitectură de lucru a planului de reorganizare”

Documentele instanței publicate de Mediafax indică datorii curente de peste 936 milioane de lei, în timp ce acționarul majoritar Litasco a invocat separat o creanță de aproximativ 225,5 milioane de euro.

„Dimensiunea obligațiilor explică de ce protecția oferită de insolvență era necesară, dar ridică și standardul de credibilitate pe care trebuie să îl atingă reorganizarea: creditorii au nevoie nu doar de un mesaj de continuitate, ci de un plan verificabil, finanțabil și construit pe termene realiste”, au transmis oficialii Petrotel-Lukoil.

Potrivit conducerii Petrotel-Lukoil, planul există ca arhitectură de lucru, dar trebuie transformat într-un program votabil

„În limbaj juridic, un plan formal de reorganizare nu poate fi confundat cu schița managerială pregătită înainte de definitivarea masei credale. Planul care va produce efecte trebuie corelat cu tabelul creanțelor, supus votului creditorilor și confirmat de judecătorul-sindic. Petrotel poate însă afirma, încă din această etapă, că are deja un scenariu de reorganizare și că lucrează la detalierea lui împreună cu specialiștii companiei, administratorul judiciar și părțile relevante”, au transmis reprezentanții entității deținute de gigantul rus.

Cine este șeful Petrotel-Lukoil

Dan Dănulescu, director general executiv și președinte al directoratului Petrotel-Lukoil, vocea companiei în această etapă, care declară asumat în răspunsul către Mediafax că obiectivul companiei nu este să transfere costul acestei perioade către parteneri.

Inginer-șef și manager cu o experiență de peste două decenii în rafinăria de la Ploiești, unde lucrează din decembrie 2003, Dan Dănulescu a preluat conducerea executivă în 2023. Profilul său tehnic este relevant într-o reorganizare în care valoarea companiei depinde de integritatea instalațiilor, păstrarea personalului specializat și capacitatea reală de repornire, arată oficialii companiei.

„Există deja o arhitectură de lucru a planului de reorganizare, iar echipele companiei lucrează la transformarea acesteia într-un program complet, sustenabil și verificabil. Obiectivul nostru nu este să transferăm costul acestei perioade către parteneri, ci să păstrăm fiecare relație comercială viabilă, să protejăm continuitatea contractelor și să construim un calendar realist de stingere a obligațiilor, în cadrul și cu garanțiile procedurii de insolvență”, afirmă Dan Dănulescu.

Astfel, potrivit viziunii companiei, insolvența îi oferă timp și un cadru comun de negociere, dar reorganizarea trebuie să explice din ce resurse vor fi plătite creanțele, cum va fi finanțată activitatea curentă și în ce condiții rafinăria poate reveni în producție sau poate fi transferată unui investitor eligibil.

„Creditorii nu pot fi liniștiți doar prin promisiuni”

Conducerea Petrotel-Lukoil conștientizează implicațiile neefectuării plăților către furnizori, punctând avantajele actualei proceduri, în contextul în care, conform unor relatări de presă, aproape 40 de companii implicate în lucrările și serviciile rafinăriei au reclamat facturi restante de aproximativ 30 de milioane de euro. Potrivit oficialilor, pentru creditori, diferența dintre o reorganizare și o amânare a problemei va fi dată de predictibilitatea plăților. În jurul acestor furnizori lucrează peste 2.000 de oameni, ceea ce transformă datoria comercială într-un risc economic care depășește platforma Petrotel.

„Mesajul nostru către creditori este direct: Petrotel va folosi insolvența pentru a se ajuta și pentru a se achita de obligațiile sale. Fiecare creanță va fi înregistrată și tratată transparent, creditorii vor fi informați pe parcursul procedurii, iar planul va conține surse de finanțare, etape și termene. Cea mai bună protecție pentru recuperarea creanțelor este păstrarea rafinăriei ca întreprindere funcțională, capabilă să genereze din nou venituri”, spune directorul general executiv al Petrotel-Lukoil.

De precizat că, potrivit legii, nicio companie aflată la începutul unei proceduri de insolvență nu poate garanta plata imediată și integrală a tuturor creanțelor înainte ca acestea să fie verificate și înainte ca planul să fie votat.

„Petrotel poate însă asuma public principii concrete: tratament transparent în cadrul categoriilor prevăzute de lege, dialog constant cu creditorii, plata la termen a obligațiilor curente, evitarea acumulării unui nou strat de restanțe și raportarea progresului față de calendarul de reorganizare”, se arată în răspunsul transmis.

„Păstrarea furnizorilor este parte a conservării rafinăriei”

Capacitatea de funcționare a rafinăriei Petrotel include furnizori de energie și utilități, companii de mentenanță și inginerie, transportatori, operatori feroviari și portuari, servicii de mediu, laboratoare, asigurători și contractori de siguranță industrială, precizează oficialii, subliniind că, dacă aceste relații sunt pierdute, valoarea tehnică a instalațiilor scade chiar dacă echipamentele rămân fizic pe platformă.

„Ne propunem să păstrăm toți partenerii și toate relațiile de lucru construite în jurul rafinăriei. Furnizorii și contractorii fac parte din capacitatea reală a Petrotel de a funcționa. Planul de reorganizare este construit pornind de la această realitate: fără partenerii noștri, rafinăria nu poate fi conservată corect și nu poate fi repornită”, afirmă Dan Dănulescu.

Astfel, explică oficialii, această promisiune trebuie tradusă în mecanisme diferite pentru datoriile istorice și pentru activitatea nouă, creanțele anterioare deschiderii procedurii vor fi tratate prin tabelul de creanțe și programul de plată, iar serviciile, utilitățile și furnizările contractate după deschiderea procedurii trebuie bugetate și achitate curent, astfel încât partenerii care continuă colaborarea să nu finanțeze indirect reorganizarea.

Schema unui „plan credibil”

Conducerea Petrotel-Lukoil sintetizează, pe puncte, ce trebuie să conțină un plan credibil de reorganizare, respectiv să răspundă la cinci întrebări:

Prima este conservarea activului industrial. Planul trebuie să asigure finanțarea mentenanței preventive, a protecției anticorozive, a utilităților minime, a controlului de mediu, a siguranței și pazei industriale, a verificării rezervoarelor și a păstrării autorizațiilor. O oprire prelungită fără aceste lucrări ar reduce valoarea recuperabilă pentru toți creditorii.

A doua este păstrarea angajaților și a competențelor. Petrotel a raportat 546 de salariați pentru 2024, iar repornirea depinde de operatori, ingineri, chimiști și tehnicieni care cunosc instalațiile. Menținerea lor nu este doar o măsură socială, ci o condiție pentru conservarea valorii întreprinderii.

A treia este relația cu furnizorii și creditorii. Planul trebuie să explice categoriile de creanțe, tratamentul propus, sursele de plată, indicatorii de progres și modul în care partenerii critici vor fi menținuți. Compania afirmase anterior că a achitat peste 50% din obligațiile către furnizori; reorganizarea trebuie să transforme acest mesaj într-un calendar documentat pentru soldurile rămase.

A patra este finanțarea. Salariile, taxele, utilitățile, mentenanța și serviciile noi trebuie acoperite fără transferuri interzise către entități sancționate și fără acumularea unor datorii post-procedură. Conturile și plățile trebuie să poată fi urmărite de administratorul judiciar, creditori și supraveghetorul desemnat de stat.

A cincea este ieșirea sustenabilă din criză. Scenariul economic trebuie să lege reorganizarea de repornirea rafinăriei, de atragerea unui investitor eligibil sau de o schimbare de proprietate compatibilă cu sancțiunile și cu interesele strategice ale României. Fără una dintre aceste surse de relansare, reorganizarea ar rămâne doar un exercițiu de conservare temporară.

„Insolvența oferă protecție juridică, dar nu înlocuiește autorizările privind sancțiunile”

Petrotel a oprit rafinăria pentru revizie capitală în octombrie 2025, iar sancțiunile americane impuse grupului Lukoil au transformat oprirea tehnică într-un blocaj de finanțare, plăți, materie primă și disponibilitate a contrapărților bancare. Conform oficialilor, procedura de insolvență organizează raportul cu creditorii, însă nu elimină restricțiile internaționale și nu poate substitui o licență necesară pentru reluarea producției comerciale.

La 20 august 2026, OFAC a emis Licența Generală 131I, care a înlocuit versiunea 131H și a prelungit până la 19 septembrie fereastra pentru negocierea unor contracte condiționate privind vânzarea activelor internaționale ale Lukoil, împreună cu anumite activități de întreținere. Licența sprijină conservarea și procesul de vânzare, dar nu reprezintă, prin ea însăși, o autorizare generală pentru repornirea comercială a rafinăriei, subliniază responsabilii.

În paralel, atrag atenția oficialii Petrotel-Lukoil, supravegherea extinsă instituită de Guvernul României rămâne relevantă. „Orice coridor de continuitate va trebui să funcționeze simultan în interiorul procedurii de insolvență, al regulilor de sancțiuni și al controlului exercitat de autoritățile române. Tocmai această suprapunere face necesar un plan cu fluxuri financiare clare și cu responsabilități precise”, se arată în răspunsul transmis Mediafax.

„Continuitatea rafinăriei este și cea mai bună protecție economică pentru creditori”

Petrotel are o capacitate instalată de aproximativ 2,4 milioane de tone de țiței pe an, echivalentul a circa o cincime din capacitatea națională de rafinare. În regim normal poate produce aproximativ 1,1 milioane de tone de motorină și 600.000 de tone de benzină anual, alături de GPL, combustibil pentru aviație și alte produse petroliere. Platforma susține și un ecosistem de logistică, mentenanță, inginerie și servicii locale.

Oficialii companiei atrag atenția creditorilor că, din perspectiva lor, diferența esențială este între valoarea de lichidare a unor active industriale oprite și valoarea unei întreprinderi care își păstrează instalațiile, oamenii, autorizațiile și lanțul de furnizare: O rafinărie conservată și pregătită pentru repornire poate atrage finanțare sau un cumpărător și poate genera fluxuri de numerar, iar o platformă degradată pierde tocmai sursa din care creditorii ar putea fi plătiți.

„Petrotel a intrat în insolvență pentru a continua, nicidecum pentru a se închide. Avem un plan de reorganizare în lucru, iar păstrarea tuturor partenerilor, protejarea locurilor de muncă și tratarea transparentă a creditorilor sunt obiective explicite ale acestuia. Vom lucra cu administratorul judiciar și creditorii pentru ca rafinăria să rămână întreagă, să poată fi repornită și să își poată onora obligațiile”, declară Dan Dănulescu.

Pentru angajați, parteneri și creditori, cel mai important semnal nu va fi simpla existență a procedurii, ci capacitatea Petrotel de a transforma protecția juridică într-o redresare economică reală, au conchis oficialii Petrotel-Lukoil în răspunsul pentru Mediafax.