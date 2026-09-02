George Clooney, atac dur la adresa administrației Trump: SUA sunt conduse de „cei mai puțin calificați oameni”

Actorul și regizorul George Clooney a declarat miercuri că Statele Unite ale Americii vor depăși perioada „nefericită” din istoria lor, prin care trec în prezent sub administrația lui Donald Trump.

Potrivit AFP, Clooney a spus că guvernul SUA este condus de „cei mai puțin calificați oameni”.

„Există un cuvânt foarte bun, kakistocrație, care se referă la o țară condusă de cei mai puțin calificați oameni”, a declarat actorul.

„Ne vom reveni”

„Cred că trăim într-o kakistocrație în acest moment, dar ne vom reveni”, a adăugat el, într-o conferință de presă dinaintea serii de deschidere a Festivalului de Film de la Veneția.

În cadrul evenimentului, George Clooney va primi un Leu de Aur pentru întreaga sa carieră, potrivit sursei citate.

Clooney va da startul Festivalului de Film de la Veneția împreună cu Danny Boyle.

„Am decis să-i acordăm un Leu de Aur pentru că, într-un fel, suferă din cauza propriei imagini, știți, bărbatul seducător, o imagine a frumuseții și așa mai departe”, a spus directorul festivalului Alberto Barbera.

George Clooney, „unul dintre cei mai mari actori ai momentului”

„Uneori oamenii uită că este un mare actor, unul dintre cei mai mari actori ai momentului și un mare cineast, un mare regizor. Deci, este o modalitate de a sublinia acest lucru”, a continuat el.

Festivalul de Film de la Veneția se desfășoară până pe 12 septembrie.

Pe parcursul următoarelor 11 zile ale festivalului numeroase vedete de la Hollywood vor defila pe covorul roșu, de la Robert Pattinson la Noel și Liam Gallagher de la Oasis.

Programul extins include documentare despre conflictul din Gaza („Naza”), Elon Musk („Musk”) și jurnaliști ruși independenți care acoperă războiul din Ucraina („Prietenii mei indezirabili – Partea a II-a: Exilul”). De asemenea, sunt incluse și filme palestiniene și un scurtmetraj despre Serviciul de Imigrație și Vamă al SUA din Minneapolis.