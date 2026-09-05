Prima pagină » Știri externe » Anchetă după ce 800 de butoaie de bere au dispărut dintr-un depozit după un jaf în timpul nopții

Anchetă după ce 800 de butoaie de bere au dispărut dintr-un depozit după un jaf în timpul nopții

Poliția din Cheshire investighează furtul a aproximativ 800 de butoaie de bere neagră Guinness - echivalentul a aproximativ 70.000 de halbe - furate dintr-un depozit din Runcorn, în nord-vestul Angliei, la începutul acestei săptămâni, potrivit Associated Press.
Anchetă după ce 800 de butoaie de bere au dispărut dintr-un depozit după un jaf în timpul nopții
Foto: Jens Kalaene/dpa
Laura Buciu
05 sept. 2026, 08:03, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

La Whitehouse Industrial Estate de pe Aston Lane, doi șoferi au sosit și au plecat cu remorci care transportau butoaie destinate pub-urilor din regiune, potrivit BBC. Prima remorcă a fost furată în jurul orei 19:45, ora locală, iar a doua în jurul orei 21:30, poliția estimând valoarea combinată a berii Guinness lipsă și a remorcilor la aproximativ 205.000 de lire sterline.

Berea a furată fost evaluată la 155.000 de dolari

Numai berea Guinness a fost evaluată la 115.000 de lire sterline (aproximativ 155.000 de dolari), potrivit AP. Marcate cu sigla firmei de logistică GXO, cele două remorci cu prelată laterală cu trei axe dispărute – identificabile prin codurile DL736 și DL542 imprimate pe ușile din spate – sunt de culoare albă, potrivit BBC.

Potrivit AP, sergentul detectiv Gary McClatchy de la Poliția din Cheshire a promis că anchetatorii vor găsi toate obiectele furate, declarând că forțele vor accepta doar o recuperare completă.

„Se spune că «Guinness este bună pentru tine», dar acesta este cazul doar atunci când a fost cumpărată și plătită”, a adăugat McClatchy.

Semnalmentele hoților

După ce au părăsit proprietatea, cele două vehicule s-au dus pe drumuri separate – unul a fost văzut lângă podul Mersey Gateway, în timp ce celălalt a fost văzut ultima dată deplasându-se spre Rainhill și Watkinson Way, potrivit BBC. Se crede că ambii șoferi sunt bărbați; unul a fost descris ca fiind alb, cu o barbă scurtă și închisă la culoare și purtând o căciulă, iar celălalt, se crede că purta o șapcă.

Poliția a solicitat oricărei persoane aflate în zonă la momentul respectiv să raporteze ce a văzut și i-a îndemnat pe șoferi să caute înregistrările camerelor de bord pentru orice ar putea ajuta la anchetă, potrivit The New York Times.

Diageo, compania britanică de băuturi care deține Guinness, nu a răspuns unei solicitări de comentarii pentru The Times.

Recomandarea video

„România în lumină”: De la sloganul lansat de Nicușor Dan înainte de turul doi al prezidențialelor din 2025, la proiectul Administrației prezidențiale care o are în prim-plan pe Mirabela Grădinaru
G4Media
Petrecere problematică la New York! Vedetele de la US Open, inclusiv Gabriela Ruse, au ajuns în atenția ITIA
GSP.ro
Ion Cristoiu: Cel mai prost cancelar din Istoria Germaniei a pus la cale cea mai proastă diversiune din Istoria Lumii
Gandul
Filmul tragediei în care Luca și Valentina și-au omorât fiica, apoi s-au SINUCIS. Ce a arătat autopsia
Cancan
Ion Țiriac nu s-a ferit de cuvinte la 87 de ani, după ce a renunțat la miliardele de euro: „E trist că la vârsta mea trebuie să fiu aici”
Prosport
Misterul unuia dintre cele mai faimoase parcuri din lume, unde oamenii dispar pe capete din 1909 încoace
Libertatea
Gazele naturale se scumpesc din luna septembrie! Cât vor plăti consumatorii și când vin primele facturi
CSID
Preț record pentru benzină, în România! Este cel mai înalt nivel al carburantului înregistrat vreodată la noi
Promotor
ANALIZĂ | Cele mai profitabile companii din energia electrică
Economedia