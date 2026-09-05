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Atacuri israeliene asupra Libanului au ucis trei persoane și au rănit alte 23. Bombardamentele continuă, în pofida armistițiului

Cel puțin trei persoane au fost ucise, iar alte 23 au fost rănite în urma unor atacuri israeliene desfășurate vineri noapte în sudul și estul Libanului, a anunțat Ministerul libanez al Sănătății, iar bombardamentele au continuat sâmbătă dimineață, în pofida armistițiului dintre Israel și Hezbollah.
Atacuri israeliene asupra Libanului au ucis trei persoane și au rănit alte 23. Bombardamentele continuă, în pofida armistițiului
sursă foto: Ali Hashisho/Xinhua/ABACAPRESS.COM
Petre Apostol
05 sept. 2026, 10:39, Știri externe
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Atacurile au vizat cinci zone din regiunile Tyr și Nabatieh, în sudul țării, precum și din Valea Bekaa, în est, potrivit unui comunicat al ministerului, preluat de AFP.

Doi tineri, uciși în timp ce se aflau pe o motocicletă

Agenția Națională de Presă din Liban (NNA) a relatat că unul dintre atacuri a avut loc în apropierea crestei strategice Ali al-Taher, despre care armata israeliană a anunțat vineri că a preluat controlul. Hezbollah nu a confirmat pierderea poziției. Israelul susține că operațiunea a vizat și o rețea de tuneluri a grupării aflată sub creastă.

În zona Nabatieh, doi tineri aflați pe o motocicletă au fost vizați de un atac israelian, potrivit NNA. Salvatorii au transportat trupurile celor doi la un spital local.

Israelul și-a intensificat vineri atacurile în regiunea Nabatieh și a lovit, de asemenea, localitatea Rmadiyeh, în zona Tyr, aflată la peste 10 kilometri de frontiera israeliană.

Printre răniți se află copii, femei și salvatori

În Rmadiyeh, o altă persoană a fost ucisă, iar mai multe persoane au fost rănite, bilanțul total comunicat de Ministerul libanez al Sănătății ajungând la trei morți și 23 de răniți. Printre răniți se află doi copii, trei femei și șase membri ai echipelor de intervenție.

Armata israeliană a declarat că atacurile din sudul Libanului au fost efectuate după ce Hezbollah a lansat o dronă în direcția unor militari israelieni. Israelul a afirmat că drona a fost interceptată și nu a provocat victime. Hezbollah nu a răspuns imediat acuzațiilor.

Tiruri de artilerie în primele ore ale zilei de sâmbătă

Atacurile au continuat și în primele ore ale zilei de sâmbătă. Zonele Wadi al-Salouqi și Wadi al-Hujeir, în sudul Libanului, au fost supuse unor tiruri de artilerie israeliene, a relatat agenția națională de presă libaneză NNA.

Noile atacuri au avut loc în contextul intensificării confruntărilor din sudul Libanului, unde Israelul și Hezbollah continuă să se confrunte în pofida acordului de încetare a focului. Zona Ali al-Taher, situată la nord de râul Litani, a devenit în ultimele zile unul dintre principalele puncte de tensiune.

Israelul susține că operațiunile sale din sudul Libanului vizează infrastructura și luptătorii Hezbollah. Gruparea nu a comentat imediat cele mai recente atacuri.

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