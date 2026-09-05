Două persoane salvate la 10 zile după inundațiile devastatoare din Nepal

Cetățeanul chinez a fost salvat dintr-un tunel al proiectului hidroelectric Trishuli 3A din Nepal, ridicând la trei numărul muncitorilor scoși în viață din acest complex. Doi muncitori nepalezi au fost salvați vineri dintr-un tunel al aceleiași hidrocentrale.

Cetățeanul chinez, salvat dintr-un tunel de 225 de metri

Potrivit armatei din Nepal, o echipă comună formată din militari nepalezi și experți sud-coreeni în intervenții în caz de dezastre l-a scos pe bărbat dintr-un tunel cu o lungime de 225 de metri. Acesta a fost supus unei evaluări medicale și urma să fie transportat cu elicopterul.

Aproximativ 900 de muncitori sunt dați dispăruți în 12 proiecte hidroelectrice din Nepal, iar autoritățile estimează că aproximativ 500 dintre aceștia ar putea fi blocați în tuneluri.

O femeie, salvată dintr-o locuință

În orașul Nuwakot, o femeie a fost găsită în viață într-o locuință afectată de inundații. Armata nepaleză a anunțat că aceasta urma să fie transportată cu elicopterul la Kathmandu.

Imaginile difuzate de autorități o arată pe femeie scoasă din casă de salvatori și învelită într-o pătură gri.

Peste 1.300 de morți

Inundațiile din 26 august au provocat distrugeri masive în Nepal. Potrivit agenției nepaleze pentru gestionarea dezastrelor, cel puțin 1.300 de persoane au murit, iar peste 5.000 sunt în continuare date dispărute.

Dezastrul a afectat grav provinciile traversate de râurile din zona Himalaya, distrugând locuințe, drumuri, poduri și infrastructuri hidroelectrice. Autoritățile continuă operațiunile de căutare și salvare.