Recuperarea cadavrelor de sub dărâmături în Fâșia Gaza, o „catastrofă umanitară fără precedent”

Directorul general al instituției, Ismail al-Thawabta, a declarat că în Gaza există „repercusiuni grave” provocate de miile de cadavre care se află încă sub ruinele clădirilor distruse, notează Al Jazeera.

Potrivit acestuia, amploarea crizei depășește capacitățile autorităților locale, în condițiile în care accesul la utilaje și echipamente grele este blocat de Israel.

Sute de cadavre ar rămâne sub ruinele unei clădiri

Al-Thawabta a dat ca exemplu clădirea inginerilor din sudul taberei de refugiați Nuseirat, atacată la 31 octombrie 2023.

Potrivit oficialului, 106 cadavre au fost recuperate de la locul atacului, însă sute de persoane ar rămâne în continuare îngropate sub dărâmături.

Problema persoanelor dispărute și a cadavrelor rămase sub ruine este una de durată în Fâșia Gaza.

În mai 2024, ONU estima că peste 10.000 de persoane ar putea fi îngropate sub dărâmături în enclavă.

În iunie 2026, Comitetul Internațional al Crucii Roșii avertiza, de asemenea, că recuperarea și identificarea miilor de persoane aflate sub ruine rămâne extrem de dificilă, iar trecerea timpului complică și mai mult identificarea rămășițelor.

Războiul declanșat de atacul Hamas asupra Israelului din 7 octombrie 2023 a provocat distrugeri masive în Fâșia Gaza, lăsând în urmă cantități uriașe de moloz și mii de persoane dispărute.