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Patru tineri paralizați au reușit să meargă din nou cu ajutorul unei invenții a unor cercetătorii italieni

Patru tineri paralizați au reușit să meargă din nou cu ajutorul unei invenții a unor cercetătorii italieni. Este vorba despre o metodă care folosește mișcările voluntare ale trunchiului pentru a controla stimularea electrică a măduvei spinării.
Patru tineri paralizați au reușit să meargă din nou cu ajutorul unei invenții a unor cercetătorii italieni
sursa foto: Mediafax Foto
Petru Mazilu
08 sept. 2026, 11:35, Social
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Patru tineri cu leziuni ale măduvei spinării, care nu își mai puteau controla mușchii picioarelor, au reușit să se ridice din scaunul rulant și să meargă din nou cu ajutorul unui cadru.

În cazul lor a fost aplicată o tehnică de neurostimulare inventată de cercetători din Italia. Experții nu au apelat la implanturi în creier, senzori externi sau sisteme care să interpreteze semnalele cerebrale.

Unul dintre participanți a reușit să parcurgă 132 de metri în 42 de minute, fără să facă pauză. Ceilalți au parcurs trasee care au inclus curbe, pante și suprafețe exterioare neregulate.

Cercetătorii atrag atenția că nu este vorba despre vindecarea paraliziei.

Continuarea pe Mediafax Italia.

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