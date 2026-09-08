Un mic sat a ajuns cunoscut datorită înghețatei artizanale. În localitate sunt două gelaterii celebre

Satul Jacurso se află în Calabria. Deși este o comunitate mică, atrage numeroși turiști datorită celor două gelaterii istorice care funcționează acolo de mai multe decenii.

Localitatea a fost supranumită „Borgo del Gelato”. De altfel, la intrarea în sat poate fi întâlnit indicatorul „Borgo del Gelato”, iar de-a lungul Via Nazionale se află cele două gelaterii care au făcut satul cunoscut: Il Regno del Gelato și Il Massimo del Gelato.

Înghețata produsă acolo respectă rețete tradiționale și conține în special produse autohtone.

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