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Un mic sat a ajuns cunoscut datorită înghețatei artizanale. În localitate sunt două gelaterii celebre

Un mic sat din sudul Italiei a ajuns cunoscut datorită înghețatei artizanale. În localitate sunt două gelaterii celebre căutate de clienți din toată regiunea. Localitatea nu are decât 500 de locuitori.
Un mic sat a ajuns cunoscut datorită înghețatei artizanale. În localitate sunt două gelaterii celebre
sursa foto: Mediafax Foto
Petru Mazilu
08 sept. 2026, 10:40, Știri externe
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Satul Jacurso se află în Calabria. Deși este o comunitate mică, atrage numeroși turiști datorită celor două gelaterii istorice care funcționează acolo de mai multe decenii.

Localitatea a fost supranumită „Borgo del Gelato”. De altfel, la intrarea în sat poate fi întâlnit indicatorul „Borgo del Gelato”, iar de-a lungul Via Nazionale se află cele două gelaterii care au făcut satul cunoscut: Il Regno del Gelato și Il Massimo del Gelato.

Înghețata produsă acolo respectă rețete tradiționale și conține în special produse autohtone.

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