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Proces în Franța, după cel mai grav accident cu migranți din Canalul Mânecii. 14 persoane judecate

Marți, în Franța, vor fi judecate 14 persoane în legătură cu moartea a 31 de persoane, printre care și un copil de șapte ani, în 2021, în cel mai grav accident înregistrat vreodată în Canalul Mânecii, în care au fost implicate ambarcațiuni mici.
Proces în Franța, după cel mai grav accident cu migranți din Canalul Mânecii. 14 persoane judecate
Daiana Rob
08 sept. 2026, 10:44, Știri externe
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Inculpații, despre care se crede că au legături cu rețelele de trafic de persoane, sunt acuzați că au jucat un rol în naufragiul în urma căruia au murit 27 de migranți, în principal kurzi și irakieni, când barca lor gonflabilă s-a scufundat în noiembrie 2021. Doar 2 bărbați au supraviețuit tragediei, iar alți 4 cetățeni au fost dați dispăruți, potrivit AFP. 

Cei 14 inculpați care urmează să fie judecați, marți, dintre care majoritatea sunt născuți în Afganistan, sunt acuzați de omor din culpă și facilitarea migrației ilegale în cadrul unei grupări de crimă organizată. Doi dintre cei 14 vor fi judecați în lipsă și au un mandat de arestare pe numele lor.

Procurorii i-au acuzat pe inculpați că au contribuit la lansarea unei „ambarcațiuni mici de calitate inferioară, necertificată, improprie pentru navigația în larg, supraaglomerată și lipsită de veste de salvare adecvate”.

Răspunderea a fost extinsă și asupra celor acuzați de transportarea, găzduirea sau însoțirea victimelor, acțiuni care, potrivit anchetatorilor, au făcut parte dintr-un „lanț de evenimente succesive” care au dus la tragedie.

„Justiția trebuie să îi tragă la răspundere pe toți cei care au jucat un rol în această tragedie”, a declarat avocatul Matthieu Chirez, care reprezintă 113 părți civile.

Un alt avocat, Emmanuel Daoud, și-a exprimat speranța că procesul, care va dura trei săptămâni, va fi o ocazie de a-i privi pe potențialii migranți nu ca pe „statistici sau mărfuri, ci ca pe ființe umane în căutarea unei vieți mai bune”.

Mai mulți militari și angajați ai unui centru de salvare maritimă ar fi ignorat solicitările de ajutor

Există un alt aspect al anchetei clasificat extrem de sensibil, potrivit sursei citate. Încă din 2023, 7 militari francezi și 5 angajați ai unui centru de coordonare a operațiunilor de salvare maritimă sunt cercetați pentru că nu le-au acordat ajutor persoanelor aflate în pericol.

O anchetă britanică publicată în februarie a concluzionat că unii migranții nu ar fi murit dacă autoritățile britanice și franceze ar fi acționat mai repede pentru a-i salva pe cei de la bord.

În ciuda mai multor apeluri de urgență, au trecut aproape 12 ore de la primele cereri de ajutor până când barca gonflabilă cu cei 31 de migranți a fost găsită de un vas de pescuit francez. Până atunci, majoritatea celor aflați la bord se înecaseră. Acest caz separat ar putea duce, în cele din urmă, la un alt proces.

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