O regiune din Franța ia în considerare încheierea cooperării cu landul german Saxonia-Anhalt după victoria în alegeri a partidului AfD

Partidul anti-imigrație Alternativa pentru Germania (AfD) a obținut aproape 44% din voturi în acest fost teritoriu est-german în timpul alegerilor regionale, ceea ce i-ar putea permite să preia controlul guvernului, potrivit Le Figaro.

„Regiunea Centre-Val de Loire nu poate, în niciun caz, să continue cooperarea cu o autoritate locală ale cărei priorități politice sunt exact opusul valorilor pe care le susținem”, a declarat președintele socialist, François Bonneau, într-un comunicat. Regiunea și-a exprimat „profunda îngrijorare” în urma acestei victorii zdrobitoare a extremei drepte într-o regiune care este parteneră de 22 de ani.

Programul AfD în opoziție radicală cu valorile și orientările istorice ale cooperării

Acest parteneriat acoperă diverse domenii, precum educația și tineretul, mediul, cultura și promovarea valorilor democratice. „Multe puncte din programul AfD sunt în opoziție radicală cu valorile și orientările istorice ale cooperării noastre”, spune dl Bonneau.

El denunță prioritățile politice „centrate pe izolaționism, respingerea oricărei diversități și măsurile ghidate de un naționalism periculos pentru democrație”. Președintele socialist al regiunii critică în special „ofensiva expulzărilor și remigrației” susținută de AfD, precum și „abandonarea obiectivelor de tranziție în favoarea susținerii combustibililor fosili” și „încetarea finanțării proiectelor legate de Holocaust”.