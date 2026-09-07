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Dezvăluiri. Apropiații lui Lavrov au obținut pașapoarte din Emiratele Arabe Unite după începerea războiului din Ucraina

Apropiații șefului diplomației ruse Serghei Lavrov au obținut pașapoarte din Emiratele Arabe Unite după începerea războiului din Ucraina. Dezvăluirea a fost făcută de Fundația Anticorupție (FBK). Cetățenia și documentele străine le permit rușilor să evite sancțiunile internaționale.
Dezvăluiri. Apropiații lui Lavrov au obținut pașapoarte din Emiratele Arabe Unite după începerea războiului din Ucraina
Foto: Hepta/Mediafax Foto
Petru Mazilu
07 sept. 2026, 21:05, Politic
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Cei care au făcut dezvăluirile susțin că presupusa iubită a lui Lavrov și fiica ei au primit cetățenia și pașapoartele EAU. Conform Nexta, este vorba despre Svetlana Poliakova și Polina Kovaleva. FBK spune că Poliakova a obținut cetățenia EAU pe 28 decembrie 2022, „pentru merite aduse statului”. Kovaleva a primit pașaportul pe 17 decembrie 2022, pe baza unui contract de muncă.

Cine sunt cele două femei

Pașaportul EAU le permite celor două femei să ocolească sancțiunile impuse Rusiei după începerea războiului din Ucraina. Mai multe investigații independente au descris-o pe Poliakova drept iubita secretă a ministrului de Externe, Serghei Lavrov.

Fiica ei, Polina Kovaleva, a studiat și a locuit la Londra, fiind sancționată de Regatul Unit din cauza legăturilor cu regimul de la Moscova.

Cine a făcut dezvăluirile

Fundația Anticorupție (FBK) este organizația fondată de fostul opozant rus Alexei Navalnîi. Acesta a murit într-o închisoare din Rusia.

O anchetă a serviciilor secrete britanice a arătat că fostul lider al opoziţiei ruse şi activist anticorupţie a fost otrăvit în închisoare cu o substanţă toxică mortală care se găseşte în pielea unei specii de broaşte din Ecuador

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