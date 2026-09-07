Consiliera lui Nicușor Dan pentru combaterea dezinformării a ajuns subiect de fake news: „Studiu de caz: Hello Kitty”

Totul a început în weekend atunci când informația care anunță numirea în funcție a noii consiliere a președintelui Nicușor Dan a fost însoțită de o fotografie greșită.

„Sunt consiliera lui Nicușor Dan în departamentul securității naționale, axată pe combaterea dezinformării, și chiar eu am fost ținta unei campanii de dezinformare în acest weekend. Ce s-a întâmplat? În acest weekend au devenit virale pe Facebook poze cu domnul președinte și noua lui consilieră în securitatea națională, Martina Orlea (plus comentarii inadecvate și misogine). Eu sunt Martina Orlea, noua consilieră – dar nu eu eram în poze”, a explicat Martina Orlea.

O procuroare în locul consilierei

De fapt, în fotografie era o procuroare care a participat la un eveniment la Palatul Cotroceni.

„În poze era Ioana, una dintre noii procurori care au fost la Palatul Cotroceni în urmă cu o săptămână, care a făcut câteva poze cu domnul președinte și le-a pus pe social media. Pe baza acelor poze s-a creat INTENȚIONAT o știre falsă care a ajuns la aproximativ un milion de oameni. Ea a fost propagată DELIBERAT pe rețelele sociale și cred că e important să înțelegem prin ce mecanisme a reușit să ajungă virală. Pentru că aceleași mecanisme promovează astăzi știri false despre Hello Kitty, mâine despre vaccinuri, poimâine despre alegeri”, a adăugat noua consilieră.

Consiliera i-a informat pe reprezentanții rețelei de socializare despre știrea falsă

Martina Orlea a mai dezvăluit că i-a informat pe reprezentanții rețelei de socializare despre știrea falsă. Totuși, informația a continuat să fie vizibilă, a spus ea.

„Operațiunea a încetat, deși pe Facebook sunt în continuare zeci de postări cu știrea falsă (doar că nu mai sunt share-uite în grupuri pentru a le crește reach-ul). Scopul acestei știri nu a fost să mă atace pe mine sau să o atace pe Ioana (Ioana a fost o victimă colaterală în tot acest proces și îmi pare foarte rău că a trecut prin asta), ci să îl atace pe domnul președinte folosindu-i consilierii ca vector de atac”, a precizat Martina Orlea.

Cine este Martina Orlea

Martina Orlea este co-fondatoare a proiectului „România imună”, inițiativă care urmărește creșterea rezilienței populației la dezinformare prin educație și dezvoltarea gândirii critice. De asemenea, a făcut parte din proiectul „Spre Primărie”, un program de pregătire pentru viitori candidați la alegerile locale din 2028.

Conform prezentării de pe site-ul proiectului, ea lucrează în campanii politice de peste șase ani și a colaborat cu Partidul Laburist din Marea Britanie, Partidul Democrat din SUA și PAS din Republica Moldova.

Orlea a coordonat strategia de digital și voluntari a lui Nicușor Dan în campania prezidențială din 2025 și are experiență în comunicare politică și combaterea dezinformării.

Potrivit profilului său de LinkedIn, Martina Orlea este absolventă a Academiei de Studii Economice din București, unde a studiat afaceri și economie internațională, și a urmat programe de master la Sciences Po și Hertie School, în domeniile dezvoltării internaționale și politicilor publice.