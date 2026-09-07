PNL și USR au semnat un acord de colaborare în Parlament. Cum se vor coordona cele două grupuri parlamentare. Ce au inclus pe agenda comună

Liderii aleșilor PNL și USR au semnat un protocol de colaborare care este valabil atât în desfășurarea activității din Camera Deputaților, cât și pentru cea din Senat. Cele două formațiuni se vor coordona astfel în Parlamentul României.

„PNL și USR, atât din Senat, cât și din Camera Deputaților, au semnat un acord de colaborare parlamentară pentru întărirea cooperării în legislativul României și ne-am asumat de asemenea un set de priorități pe care împreună toți parlamentarii USR și PNL, care reprezintă o treime din numărul total de parlamentari, atât la Cameră, cât și la Senat, să le susțină în această sesiune legislativă”, a declarat Diana Stoica, liderul deputaților USR.

Ce reforme vor susține, la comun, PNL și USR

Așa cum atestă și documentul obținut de Mediafax, cele două formațiuni parlamentare și-au asumat patru obiective principale, reforme care însă au fost prezente și în programul de guvernare al lui Ilie Bolojan.

„Cele pe care le-am asumat prin acest acord semnat astăzi între liderii grupurilor parlamentare sunt reforma administrației publice […] ceea ce guvernul Bolojan, din care fac parte și PNL și USR, au început deja. În al doilea rând, reforma administrativ-teritorială […] a venit momentul, credem noi, să găsim și la nivel parlamentar o soluție pentru eficientizarea și modernizarea administrației publice și a UAT-urilor din România. Ne referim și la reforma electorală, în primul rând reducerea numărului de parlamentari, așa cum românii au votat în urmă cu mai mulți ani de zile, trebuie, de asemenea, înfăptuită și în plan legislativ”, a mai declarat deputata USR.

Și Sorin Grindeanu anunța, în urmă cu o săptămână, că prioritatea PSD, dacă va ajunge la guvernare, va fi reforma administrativ-teritorială. Cele trei partide, partenere în fosta Coaliție, nu au reușit însă să realizeze această reformă, iar acum și-o asumă separat.

Care este „butonul roșu” din acest acord politic

Cele două formațiuni din Parlamentul României au inclus în acord și o prevedere pentru situații de urgență, valabilă în cazul în care PNL și USR nu se înțeleg sau nu respectă acordul semnat. El spune că astfel de probleme vor fi rezolvate pe cale amiabilă, cu medierea liderilor de grup.

„Divergențele între grupurile parlamentare sau între unul sau mai mulți membri din cele două grupuri se soluționează pe cale amiabilă prin diligențele liderilor de grup, din camera respectivă”, au inclus PNL și USR în acord.

PNL și USR rămân în continuare la guvernare, în formula interimară, alături de UDMR. Cât despre relația cu reprezentanții maghiarilor, cele două partide spun că, în ciuda divergențelor de la începutul acestei sesiuni parlamentare, ei cred că îi vor avea aproape în continuare.