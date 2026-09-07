PNL și USR sesizează CCR privind hotărârea prin care AUR și S.O.S România au primit locuri în conducerea Camerei Deputaților

Grupurile parlamentare PNL și USR din Camera Deputaților, prin liderii celor două formațiuni, Gabriel Andronache și Diana Stoica, au depus la CCR o sesizare de neconstituționalitate privind hotărârea luată săptămâna trecută, conform căreia reprezentanții USR și PNL din Biroul Permanent al Camerei Deputaților au fost înlocuiți cu deputați de la AUR și S.O.S România.

Anunțul a fost făcut luni, la Parlament, de către Diana Stoica, lidera deputaților USR.

Reprezentanții PNL și USR susțin că decizia încalcă principiul respectării ponderii politice rezultate din alegerile parlamentare.

„Am semnat și am depus astăzi (luni – n.r.) o sesizare către Curtea Constituțională pentru acea decizie abuzivă luată de noua majoritate toxică din Parlament, PSD, AUR și extremiștii, prin care au băgat în conducerea Camerei Deputaților doi reprezentanți ai unor partide extremiste.

Ea a precizat că sesizarea a fost elaborată de deputatul USR Alexandru Dimitriu împreună cu liderul deputaților PNL, Gabriel Andronache.

Andronache: PSD să publice protocoalele încheiate cu partidele AUR și S.O.S România.

La rândul său, Gabriel Andronache a anunțat că PNL și USR vor face public acordul politic și de colaborare parlamentară semnat de cele două formațiuni și a cerut PSD să publice protocoalele încheiate cu partidele AUR și S.O.S România.

„Este foarte important să fim transparenți și cerem în mod imperativ PSD să facă public protocolul sau să facă publice protocoalele pe care le-au încheiat cu partidele extremiste din Parlament. Vrem să știm și noi ce au semnat și la ce s-au angajat. S-au angajat să depună reglementări antireformiste? S-au angajat pentru a avea voturi? Pentru a trece un guvern PSD-AUR-SOS la chestiuni care ne pot aduce în situație de infringement? Vrem să știm lucrurile acestea”, a afirmat Gabriel Andronache la Parlament.

Alexandru Dimitriu (USR): Proporția din Parlament trebuie să fie văzută inclusiv în Biroul Permanent

Pe de altă parte, deputatul USR Alexandru Dimitriu a susținut că demersul la CCR nu urmărește obținerea unor funcții în conducerea Camerei Deputaților, ci respectarea rezultatului alegerilor parlamentare.

„Nu este vorba despre posturi. Noi nu luptăm pentru posturi, ci ne luptăm pentru o normalitate, pentru o democrație pe care ne-o dorim în România”, a declarat Dimitriu.

El a argumentat că reprezentarea formațiunilor politice în Biroul Permanent al Camerei Deputaților trebuie să reflecte ponderea acestora în Parlament.

„Poporul a spus că anumite partide trebuie să fie în Parlament în anumite proporții. Iar proporția din Parlament trebuie să fie văzută inclusiv în Biroul Permanent”, a spus deputatul USR.

PNL și USR au boicotat săptămâna trecută toate activitățile parlamentare de la Camera Deputaților

Anunțul demersului la CCR vine la câteva zile după ce săptămâna trecută, miercuri, parlamentarii USR și PNL au boicotat, pe parcursul zilei, activitățile Camerei Deputaților.

Liderii PNL și USR au acuzat PSD, AUR și S.O.S. România de încălcarea regulamentului Camerei Deputaților și a unor decizii ale Curții Constituționale.

„Vom realiza astăzi un protest împotriva alianței de guvernare PSD-AUR-S.O.S., în raport cu abuzurile pe care le-au început în urmă cu mai multă vreme și le-au concretizat în ultimele zile”, a declarat Gabriel Andronache.

Liderul deputaților PNL a citat Decizia CCR nr. 1.490/2010, potrivit căreia competența privind negocierea și renegocierea funcțiilor din Biroul Permanent aparține liderilor grupurilor parlamentare.