Falcă, despre guvern cu PSD: Agresorul nu poate să stea în același pat, în același loc, cu victima. Președintele să facă noi consultări

Liberalul susține că desemnarea prim-ministrului trebuie să fie rezultatul consultărilor politice și afirmă că PNL nu va vota un Guvern din care face parte PSD.

Gheorghe Falcă a declarat, la RFI, că România a stat prea mult timp fără un Guvern cu puteri depline și a criticat modul în care s-au purtat negocierile pentru formarea unei majorități parlamentare.

Eurodeputatul afirmă că majoritatea PSD-AUR care a contribuit la demiterea Guvernului avea și responsabilitatea de a contribui la formarea unei noi echipe guvernamentale.

„Majoritatea PSD-AUR care a dat jos Guvernul avea obligația să creeze și o majoritate pentru a forma un Guvern și, evident, să gestioneze treburile României”, a spus Falcă.

Falcă, despre PSD: Agresorul nu poate să stea în același pat, în același loc, cu victima

În opinia sa, președintele Nicușor Dan ar fi trebuit să desemneze mai devreme un premier, având în vedere că Parlamentul își desfășura activitatea după 5 mai. Falcă susține că, după primele două desemnări, șeful statului ar fi trebuit să continue demersurile pentru formarea unei majorități, inclusiv prin consultarea PSD și AUR.

Întrebat dacă PNL ar accepta un premier independent provenit din zona economică, Gheorghe Falcă a răspuns că liberalii nu vor vota un Guvern în care PSD este parte.

„PNL nu va vota niciun premier în care PSD se află”, a declarat eurodeputatul.

Falcă a susținut că liberalii nu pot vota alături de PSD, folosind o comparație dură pentru a descrie relația dintre cele două partide.

„Nu poți să votezi cu agresorul. (…) Agresorul nu poate să stea în același pat, în același loc, cu victima”, a afirmat Gheorghe Falcă.

Eurodeputatul PNL consideră că organizarea unor noi consultări este necesară pentru respectarea procedurilor democratice și pentru identificarea unei majorități parlamentare capabile să susțină viitorul Guvern.

„Trebuie să existe consultări și din cadrul consultărilor trebuie să existe desemnarea primului-ministru, care la rândul lui trebuie să-și formeze o majoritate”, a declarat Falcă la RFI.