Siegfried Mureșan, reacție după victoria AfD în Saxonia-Anhalt: Populismul nu se combate imitându-l. PSD va deveni o copie palidă a AUR

Apel pentru izolarea extremiștilor

Liderul liberal Siegfried Mureșan a subliniat că în urma alegerilor din Saxonia-Anhalt, partidul aflat la puterea în guvernul federal, CDU, trebuie să formeze o coaliție care să nu permită AfD-ului să guverneze.

„CDU are acum responsabilitatea de a reuni forțele democratice, de a forma o majoritate, de a opri accesul extremiștilor la guvernare și de a conduce regiunea în următorii cinci ani”, se arată în mesajul publicat de Siegfried Mureșan.

Europarlamentarul susține că scrutinul din landul german arată tiparul confruntărilor electorale viitoare din Uniunea Europeană și din România, purtate între populiștii antieuropeni și formațiunile democratice.

Critici directe la adresa PSD

Mureșan a criticat partidele care încearcă să copieze mesajele formațiunilor extremiste, susținând că imitarea acestora nu va atrage alegătorii radicali, ci va contribui la legitimarea extremismului și la compromiterea partidelor tradiționale.

În acest context, liberalul a lansat critici la adresa Partidului Social Democrat despre care afirmă că încearcă să copieze tot mai des discursul AUR.

„Asta i se va întâmpla și PSD-ului, care încearcă tot mai des să copieze discursul AUR, în loc să ofere soluții responsabile pentru România. PSD-ul va deveni un partid mic, o copie palidă a extremiștilor”, a transmis Mureșan.

„Pentru a combate populismul, nu trebuie să-l imităm și nu trebuie să-i copiem mesajele. Trebuie să le arătăm oamenilor pericolul pe care îl reprezintă și să venim cu un proiect credibil, pro-european, de modernizare” a mai punctat eurodeputatul.

Triumf categoric al AfD în Saxonia-Anhalt

Reacția lui Siegfried Mureșan vine în urma alegerilor din landul german Saxonia-Anhalt. Scrutinul a fost câștigat categoric de formațiunea extremistă AfD care a obținut 43,8% din voturi, cu mult înaintea Uniunii Creștin-Democrate (CDU), clasată pe locul al doilea cu 17,2%. În parlamentul regional vor mai intra Partidul Social-Democrat (SPD) cu 9,3%, Verzii cu 8,9%, Die Linke cu 8,6%, și Alianța Sahra Wagenknecht (BSW) cu 5,3%.