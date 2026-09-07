Mesajul lui Ilie Bolojan la începutul anului școlar: Noul an începe după unul dintre cele mai mari programe de investiții în educație

Ilie Bolojan le-a urat succes elevilor care au început luni noul an școlar și le-a dorit „rezultate pe măsura muncii lor”, părinților le-a transmis să aibă răbdare și putere pentru a-și susține copiii pe parcursul anului, iar profesorilor le-a mulțumit pentru dedicarea cu care își desfășoară activitatea.

„Mult succes tuturor elevilor care încep astăzi școala! Le doresc un an bun, cu rezultate pe măsura muncii lor și cât mai multe lucruri noi învățate. Părinților le doresc răbdare și putere pentru a-i susține pe tot parcursul anului, iar profesorilor le mulțumesc pentru că își fac meseria cu dedicare, zi de zi”, se arată în mesajul publicat pe Facebook de premierul interimar Ilie Bolojan.

Bolojan a evidențiat investițiile realizate în sistemul de educație prin PNRR, punctând că a fost „unul dintre cele mai mari programe de investiții în educație”.

„Noul an școlar începe în condițiile finalizării unuia dintre cele mai mari programe de investiții în educație: peste 2,5 miliarde de euro alocate prin PNRR, bugetele locale și bugetul național”, a transmis liderul de la Palatul Victoria.

Modernizări în sălile de clasă și digitalizarea liceelor

Printre investițiile menționate se numără modernizarea a peste 90.000 de săli de clasă și cabinete școlare din peste 4.000 de unități de învățământ, prin dotarea acestora cu mobilier și echipamente noi.

Bolojan a mai precizat că peste 1.000 de licee au fost dotate cu laboratoare inteligente și a menționat și învățământul profesional, pentru care au fost construite și dotate șapte campusuri pentru învățământul dual.

În ceea ce privește educația timpurie, Bolojan a menționat construirea a peste 100 de creșe, care oferă mai mult de 6.600 de locuri noi pentru copii.

Un alt domeniu prezentat de premierul interimar este reducerea abandonului școlar. Potrivit acestuia, peste 1.500 de școli au primit sprijin pentru creșterea echității în educație și pentru ca elevii să aibă acces la educație indiferent de zona în care locuiesc.

În plus, peste 95.000 de profesori au participat la sesiuni de formare în pedagogie digitală, „pentru ca noile echipamente să fie folosite cât mai bine în procesul de învățare”.

„Alocările pentru educație sunt investiții ale căror beneficii se văd generație după generație”, a conchis liderul de la Palatul Victoria.