Campus educațional de prestigiu într-o comunitate integrată din nordul Bucureștiului – alternativa la naveta școlară a Capitalei

Nivelul de educație al unei societăți îi determină viitorul și direcția pe care o alege în ce privește organizarea societală pe toate palierele, iar infrastructura școală constituie un factor determinant în acest demers. Astfel, există elemente esențiale pe care specialiștii în urbanism le folosesc, pentru a măsura calitatea reală a vieții într-o comunitate, fie ea și rezidențială, și anume timpul mediu petrecut zilnic de familii pentru deplasarea copiilor la școală. Prin comparație, în marile capitale europene, acest număr s-a diminuat constant, grație politicilor de proximitate educațională, însă în București, timpul petrecut în trafic a crescut, în ultimii ani, până la un prag pe care puțini părinți îl mai suportă cu ușurință. Peste 45 de minute pe direcție, pentru o școală bună, constituie în prezent mai degrabă regula decât excepția.

Iar acest fapt, aparent secundar în calculul unei achiziții imobiliare, s-a transformat, pentru multe familii tinere, în criteriul dominant al alegerii unei noi locuințe. Casa poate fi frumoasă, apartamentul poate fi bine amenajat, cartierul poate avea parcuri și piscine, dar dacă drumul zilnic al copilului la școală înseamnă o oră cumulată în mașină, calitatea vieții cotidiene se erodează.

Sursa foto: campusul Mark Twain International School, Cosmopolis

Un campus construit de la zero pentru o comunitate în creștere

Campusul Mark Twain International School Cosmopolis a fost gândit ca răspuns exact la această nevoie. Nu este o extindere a unei școli existente într-o clădire adaptată. Este un campus modern, construit de la zero, cu spații luminoase, săli de clasă generoase, laboratoare, zone dedicate activităților outdoor, terenuri sportive, o mini-fermă de animale și acces facil la numeroase facilități ale comunității Cosmopolis. Dincolo de infrastructură, ceea ce diferențiază campusul este comunitatea. Cosmopolis reunește foarte multe familii tinere, dinamice, inclusiv familii internaționale, care își doresc o educație de înaltă calitate, foarte aproape de casă.

Dezvoltarea campusului a fost gândită etapizat. În prezent, oferă programe de creșă, începând de la vârsta de un an și trei luni, grădiniță, învățământ primar și gimnazial. Iar din anul școlar 2027-2028, va deschide și ciclul liceal teoretic bilingv. Acest lucru înseamnă că elevii vor putea urma întregul parcurs educațional Mark Twain în cadrul aceluiași campus, beneficiind de continuitate academică și de un curriculum dual, IB Candidate School și național bilingv, la cele mai înalte standarde. Totodată, MTIS Cosmopolis oferă un curriculum dual premium performant cu dublă acreditare: Național EDU si IB PYP și MYP Candidate School.

Ce înseamnă IB Candidate School

Mark Twain School Cosmopolis este acum Școală Candidată IB, aprobată pentru IB Primary Years Programme și IB Middle Years Programme. Statutul de candidat pentru aceste programe permite școlilor să utilizeze cadrul International Baccalaureate pentru a dezvolta învățarea bazată pe cercetare, conștientizarea globală și educația integrală a copilului, diferențiindu-le de școlile internaționale sau naționale standard care se bazează pe curricule localizate sau standardizate.

Pentru părinții care evaluează astăzi o școală, statutul IB este unul dintre cele mai puternice repere internaționale. Curriculumul IB este recunoscut de universități din întreaga lume, iar tranziția către un ciclu universitar în străinătate se face, pentru absolvenții IB, într-un mod semnificativ mai fluent. Iar prezența acestui statut într-o comunitate rezidențială periurbană din România, obținută prin efort structurat pe ani, spune ceva concret despre nivelul de ambiție al proiectului educațional.

„Ceea ce diferențiază acest campus este comunitatea. Cosmopolis reunește foarte multe familii tinere, dinamice, inclusiv familii internaționale, care își doresc o educație de înaltă calitate și, în același timp, foarte aproape de casă. Atmosfera este apropiată, iar relația dintre școală și părinți este foarte strânsă, ceea ce ne permite să construim un parteneriat autentic în educația copiilor”, spune Ana Maria Georgescu, Associate Director Mark Twain International School Cosmopolis Campus.

O școală care iese din sala de clasă

Un aspect care diferențiază fundamental campusul Mark Twain de o școală tradițională este integrarea sa în viața comunității. Colaborarea cu facilitățile din Cosmopolis este constantă. Activități sportive care folosesc infrastructura ansamblului, evenimente educaționale, proiecte dedicate sănătății și stării de bine, activități în aer liber și experiențe de învățare care valorifică spațiile verzi ale comunității. Educația nu se limitează la sala de clasă. Iar copiii învață mai bine, cred educatorii, atunci când sunt conectați real la mediul în care trăiesc.

Această integrare este posibilă doar într-un cartier gândit ca un ecosistem, nu ca o simplă sumă de blocuri și facilități. Iar mini-ferma de animale din campus, laboratoarele, terenurile sportive, sunt componente ale unei filozofii educaționale care depășește standardele obișnuite ale școlilor private din România.

„O parte importantă dintre familiile noastre sunt relocate din București sau din alte zone și au ales Cosmopolis pentru calitatea vieții și pentru un mediu sigur în care să-și crească copiii. Prin Mark Twain International School primesc o educație la standarde înalte, foarte aproape de casă. Aceste familii caută, în primul rând, continuitate educațională, un standard academic ridicat și un program care să le ofere echilibru între viața profesională și cea de familie”, spune Daniela Ștefania Ionescu, Education Director și IB PYP/MYP Coordinator, Mark Twain International School Cosmopolis Campus.

De ce școala ancorează familiile în cartier

În marketingul imobiliar, se vorbește adesea despre facilitățile unui cartier ca despre elemente adiționale, care se adaugă valorii unui apartament. În realitate, unele dintre aceste facilități funcționează invers. Ele nu se adaugă valorii locuinței, ci o determină. Școala este exemplul cel mai clar. Pentru o familie cu copii, decizia de a rămâne sau de a se muta este, în mai bine de jumătate din cazuri, determinată de școala pe care o urmează copilul. Iar prezența unei școli de nivel internațional în cartierul propriu ancorează, structural, familia acolo pentru toți anii ciclului educațional.

„Prezența Mark Twain International School în Cosmopolis nu este un beneficiu secundar. Este unul dintre motivele principale pentru care familiile aleg să se mute la noi și să rămână aici pe termen lung. Iar această stabilitate demografică este esențială pentru o comunitate care își propune să crească organic, timp de decenii”, spune Gabriel Voicu, Chief Commercial Officer Cosmopolis.

În acest context, Cosmopolis Evolia, noul proiect dezvoltat de Opus Land Development în comunitatea Cosmopolis, vine ca o extensie naturală, iar cei ce aleg să cumpere o proprietate aici, beneficiază de la bun început la toate facilitățile din complex, inclusiv accesul la un campus complet, de la creșă la ciclul liceal bilingv IB. Nu vorbim doar despre o locuință. Vorbim despre un traseu educațional complet, de aproape două decenii, pe care copilul îl poate parcurge fără a schimba școala și fără ca familia să suporte, zilnic, naveta școlară a Capitalei. Iar această continuitate este, în multe familii tinere, singurul argument care contează cu adevărat.