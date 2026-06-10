Unde investim în imobiliare în 2026? Avantajele urbanismului integrat

Există două abordări când vine vorba de achiziția unei locuințe. Prima: îți stabilești un buget și faci tot posibilul să găsești opțiuni care se încadrează. A doua: înțelegi că ceea ce cumperi nu este doar spațiul dintre patru pereți, ci tot ce se întâmplă dincolo de ușa de la intrare, și anume cartierul, infrastructura, comunitatea, serviciile la care ai acces în fiecare dimineață. Alegerea nu este doar pragmatică, ci și financiară, mai ales pe termen mediu și lung.

Specialiștii în evaluare imobiliară vorbesc de câțiva ani despre un fenomen care a redefinit piețele din orașele mari ale Europei de Vest: proprietățile situate în comunități cu infrastructură integrată, și anume acele dezvoltări care reunesc sub același concept atât spațiul de locuit, cât și facilitățile privind educația, sănătatea, comerțul, spațiile verzi și mobilitate, rezistă semnificativ mai bine la fluctuațiile de piață și înregistrează aprecieri constante de valoare, indiferent de ciclul economic.

Astfel, valoarea unei proprietăți nu este dată doar de suma materialelor de construcție și a locației geografice, ci este, în proporție considerabilă, valoarea ecosistemului în care se află. Un apartament identic, la același preț de achiziție, poate evolua complet diferit în funcție de ce se construiește sau nu în jurul lui în următorii zece ani. De aceea, prețul unei locuințe nu mai este doar despre spațiu, ci și despre nevoile pe care le îndeplinește cumpărătorului.

Urbanismul integrat, principiul imobiliar care îți oferă tot ce ai nevoie, la câteva minute de casă

Termenul sună tehnic, dar logica lui este intuitivă. Un cartier cu urbanism integrat este unul în care, înainte ca oamenii să se mute, există deja infrastructura care le face viața funcțională: drumuri, transport, școli, clinici, magazine, spații de recreere. Nu sunt elemente ce se adaugă după cumpărare și mutare. Nu „urmează să fie construite”. Ci există deja, sunt consolidate și gata să fie folosite, din prima zi.

Aceasta este, de altfel, diferența fundamentală față de marea masă a dezvoltărilor rezidențiale românești din ultimii douăzeci de ani, în care blocurile au apărut înaintea oricărei infrastructuri, transformând cartiere întregi în dormitoare aglomerate, fără identitate și fără servicii.

Arhitecții și urbaniștii care studiază calitatea vieții urbane subliniază că un cartier funcționează ca un organism viu: dacă lipsesc anumite componente esențiale precum educația, servicii medicale, spațiile verzi, mobilitatea, atunci întregul sistem suferă, inclusiv valoarea proprietăților. Mai mult, acolo unde planificarea a precedat construcția, comunitățile se stabilizează mai repede, coeziunea socială este mai ridicată, iar cererea pentru proprietăți rămâne constantă chiar și în perioade de criză. Din acest motiv, un complex rezidențial cu urbanism integrat oferă un randament al investiției semnificativ mai mare decât dezvoltările unde infrastructura apare abia ulterior.

Cosmopolis, 20 de ani de dezvoltare urbană coerentă și eficientă

În peisajul imobiliar de apartamente noi din zona de nord a Bucurestiului, complexul Cosmopolis se distinge prin facilitățile integrate oferite direct rezidenților. Cel mai amplu proiect rezidențial privat din România, cu o comunitate de peste 17.000 de locuitori și o dezvoltare care durează de peste 20 de ani și se întinde de acum înainte pe încă 10–15 ani, este construit după un masterplan coerent, aplicat etapă cu etapă, în care fiecare nou bloc de locuințe a venit însoțit de extinderea și integrarea infrastructurii de servicii.

Rezultatul este un cartier care funcționează, la propriu, ca un mic oraș: are mall propriu, și anume retail park-ul Cosmopolis Plaza, cu o supafață de 20.000 metri pătrați și care include Carrefour, Lidl, zeci de magazine, cafenele și restaurante, un campus educațional internațional (Mark Twain International School), un centru medical (Affidea Cosmopolis), 63 de piscine exterioare disponibile gratuit rezidenților, parcuri, lac, plajă și un sistem de transport intern dedicat. La acestea se adaugă singura aplicație de community management dintr-un ansamblu rezidențial românesc, My Cosmopolis, care digitalizează interacțiunea locuitorilor cu serviciile cartierului.

„Am înțeles încă de la început că oamenii nu vor doar o locuință, ci o viață completă”, spune Gabriel Voicu, director de vânzări al Cosmopolis. „Urbanismul integrat aplicat la Cosmopolis nu reprezintă doar o infrastructură corectă și pusă la punct, ci o viziune în sine, în care funcționalitatea, confortul și comunitatea merg împreună.”

De ce contează pentru investitori

Într-un context economic în care multe proiecte imobiliare au stagnat, Cosmopolis a înregistrat în prima jumătate a anului 2025 cu aproximativ 30% mai multe achiziții față de aceeași perioadă a anului anterior. Iar motivele declarate de cumpărători arată clar că decizia nu mai este condusă exclusiv de preț.

„Vedem din ce în ce mai des că decizia de achiziție nu mai este influențată doar de preț sau de suprafață, ci de ceea ce oferă cartierul dincolo de pereții locuinței”, confirmă Gabriel Voicu. „Clienții vin pentru piscine, pentru educație aproape de casă, având în complex campusul Mark Twain International School, pentru magazine cu tot ce ai nevoie, pentru restaurante și comunitate. Aceste facilități au fost gândite de la început pentru a face diferența”.

Din perspectiva investițională, logica este solidă pe mai multe planuri. În primul rând, cererea stabilă: un cartier cu facilități complete generează o populație de chiriași și cumpărători mai fidelă, mai greu de convins de oferte alternative. În al doilea rând, aprecierea valorii: într-o piață în care cererea depășește oferta de locuințe cu adevărat funcționale, proprietățile din comunități integrate tind să se aprecieze mai rapid și constant. În al treilea rând, reziliența: în perioade de incertitudine economică, oamenii preferă să reducă cheltuielile de transport și de servicii, nu să renunțe la confortul de proximitate, iar acesta este un avantaj net pentru comunitățile autosuficiente.

Cosmopolis Evolia – evoluția naturală a dezvoltării Cosmopolis și rezultatul unui masterplan gândit pe 10 ani

Unul dintre cele mai subestimate avantaje ale unui proiect precum Cosmopolis Evolia, o extensie premium a Cosmopolis, este predictibilitatea. Opus Land Development a construit cu o strategie declarată pe termen lung, cu etape clare și cu infrastructura care precedă, nu urmează, construcția de locuințe. Asta înseamnă că un investitor care achiziționează astăzi o proprietate în Cosmopolis Evolia nu cumpără promisiuni, ci are deja la dispoziție un întreg sistem ale cărui direcții de dezvoltare sunt planificate și asumate public.

Comparativ cu proiecte rezidențiale care promit facilități „în curând” sau lasă implementarea infrastructurii pe seama autorităților locale, un masterplan privat aplicat consecvent de mai bine de 20 ani este, în sine, o dovadă solidă de credibilitate greu de egalat în piața românească.

„Cosmopolis este construit în etape naturale, fără a grăbi lucrurile, cu o strategie clară pe termen lung”, explică Gabriel Voicu. „Fiecare pas în extindere este sincronizat cu dezvoltarea infrastructurii și a facilităților. Nu livrăm doar apartamente și case. Scopul nostru este să dezvoltăm comunități bine închegate.”

Urbanismul integrat nu mai este doar un concept de nișă sau un deziderat pentru investitori sofisticați. Este, din ce în ce mai mult, standardul după care piețele imobiliare mature evaluează calitatea reală a unei proprietăți. România ajunge mai târziu la această înțelegere, dar ajunge, iar Cosmopolis este, până acum, cea mai evidentă dovadă la nivel local că modelul funcționează.

Dacă există un singur criteriu după care să judeci o investiție imobiliară în 2026, acesta nu este prețul pe metru pătrat la achiziție. Este cât valorează contextul în care îl cumperi, atât azi, cât și peste zece ani.