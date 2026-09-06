Nicu Ștefănuță, după scorul record al AfD în Germania: „Coșmarul este real. Ce se poate în Europa, se poate și în România”

„Coșmarul este real”, a scris Nicu Ștefănuță, duminică seara, după primele estimări ale scrutinului din Saxonia-Anhalt, care indică un rezultat de peste 44% pentru Alternativa pentru Germania (AfD).

Europarlamentarul consideră că rezultatul contrazice ideea că partidele radicale ar fi supraevaluate în sondaje și că alegătorii nu le-ar acorda în cele din urmă votul.

„Nu mai speculați că auriștii sunt umflați în sondaje, că omul nu va vota așa ceva, bla bla. De câte probe mai este nevoie că oamenii chiar așa vor vota?”, a transmis Ștefănuță.

„Nu mai visați, planificați”

În opinia sa, ascensiunea extremei drepte nu mai poate fi tratată ca un fenomen izolat, iar partidele care vor să i se opună trebuie să își schimbe strategia.

„Valul extremei drepte este cât se poate de real peste tot în Europa. Din păcate, căderea lui Orbán a fost excepția, nu regula. Fiecare alegere din Europa va trebui să fie o luptă crâncenă, ce se câștigă cu organizare, nu cu dorințe”, a transmis europarlamentarul.

Alegătorii așteaptă soluții concrete și lideri care să inspire, nu doar discursuri despre pericolele extremismului sau despre principii democratice, susține Ștefănuță: „Oamenilor le pasă mai ales de problemele de zi cu zi, mai puțin de democrație, stat de drept și mai știu eu ce”.

Ștefănuță: Tăierile guvernului au dus la creșterea extremei drepte

Europarlamentarul face și o paralelă directă cu România, avertizând asupra efectelor politice ale măsurilor de austeritate și ale deciziilor care îi afectează în special pe cei vulnerabili.

„Tăierile guvernului au dus la creșterea extremei drepte. Repetați asta cu România în minte”, a transmis Ștefănuță.

El critică atât actualele măsuri bugetare, cât și politicile guvernelor anterioare care au contribuit la creșterea deficitului.

„O fi băieții dichisiți cu calcule financiare în minte mulțumiți de ei înșiși, dar deciziile din topor, neexplicate bine și alese contra celor mai vulnerabili duc la revoltă. La fel este valabil și pentru darurile electorale nesăbuite și lărgirea deficitului de cei dinainte”, a adăugat europarlamentarul.

De asemenea, Nicu Ștefănuță avertizează că evoluțiile politice observate în alte state europene se pot reproduce și în România: „Ce se poate în Europa, se poate și în România – este ceva ce cred ca politician. Doar că se aplică și la bine și la rău. Urmează Franța…”.

Extrema dreaptă, rezultat record în landul german Saxonia-Anhalt

Alternativa pentru Germania (AfD) a câștigat detașat alegerile regionale de duminică din Saxonia-Anhalt, potrivit primelor estimări publicate după închiderea urnelor. AfD era creditată cu 44,5% din voturi, față de 18,5% pentru CDU, partidul cancelarului Friedrich Merz.

Rezultatul reprezintă cel mai bun scor obținut de formațiunea de extremă dreapta într-un scrutin regional din Germania.

Partidul Social-Democrat (SPD), partenerul CDU la guvernare la nivel federal, era cotat la 8%, iar Verzii, aflați în opoziție, la 9%. Scorurile indică o schimbare importantă a raportului de forțe în landul din estul Germaniei și amplifică dezbaterea privind ascensiunea AfD la nivel național.