Prima reacție a AfD după scorul record din Germania. Alice Weidel revendică guvernarea: „Rezultat istoric”

„Este un rezultat istoric”, a declarat Alice Weidel, copreședinta AfD, într-o primă reacție pentru ZDF, după publicarea exit-poll-urilor. Ea a susținut că rezultatul reprezintă „un mandat foarte clar de guvernare” pentru partid.

„Partidul care este cea mai puternică forță are mandatul de a forma un guvern”, a spus Weidel, adăugând că „mâna noastră este întotdeauna întinsă” către eventualii parteneri politici.

Weidel a calificat rezultatul drept „istoric” și a susținut că AfD a primit un mandat clar pentru a guverna Saxonia-Anhalt.

Ulrich Siegmund: „Am scris istorie în acest land”

Prima reacție a candidatului AfD pentru funcția de premier regional, Ulrich Siegmund, a venit la ARD, la scurt timp după închiderea urnelor.

„Am obținut exact ceea ce am vrut să obținem. Am scris istorie în acest land”, a declarat Siegmund.

El a afirmat că alegătorii din Saxonia-Anhalt au transmis un semnal care „cu greu ar putea fi mai clar” și că politica landului nu poate continua ca până acum.

Siegmund nu a spus încă explicit, pe baza primelor cifre, dacă va încerca imediat să fie ales premier. El a afirmat însă că AfD este dispusă să discute cu forțele politice care vor o „schimbare politică fundamentală”, precizând în același timp că, în prezent, nu vede asemenea parteneri.

„Nu ne vom îndoi”, a transmis candidatul AfD. MDR notează că Siegmund a vorbit despre necesitatea unei „schimbări politice de direcție” după scrutin.

AfD, peste 44%. Marea întrebare este dacă poate guverna

Potrivit primei proiecții Infratest dimap, AfD obține aproximativ 44,5%, în timp ce CDU, partidul cancelarului Friedrich Merz, se situează la numai 18,5%. AfD își mai mult decât dublează astfel scorul de 20,8% obținut în 2021.

Rezultatul este cel mai bun obținut vreodată de AfD într-un scrutin regional sau federal.

Rămâne însă neclar dacă partidul va avea suficiente mandate pentru a controla singur parlamentul regional. Majoritatea celorlalte formațiuni au exclus până acum o coaliție cu AfD, ceea ce înseamnă că distribuția finală a mandatelor poate decide dacă Siegmund are sau nu o cale reală către funcția de premier.

Filiala AfD din Saxonia-Anhalt este clasificată de serviciul regional pentru protecția Constituției drept formațiune de extremă dreapta confirmată. AfD respinge acuzațiile de extremism.