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Alegeri în Germania | AfD obține un scor record și zdrobește CDU în Saxonia-Anhalt. Primele exit-poll-uri

Alternativa pentru Germania (AfD) a câștigat detașat alegerile regionale de duminică din landul german Saxonia-Anhalt și obține cel mai bun rezultat al său înregistrat vreodată într-un scrutin regional, potrivit primelor estimări publicate imediat după închiderea urnelor. CDU, partidul cancelarului Friedrich Merz, suferă în schimb o înfrângere severă.
Alegeri în Germania | AfD obține un scor record și zdrobește CDU în Saxonia-Anhalt. Primele exit-poll-uri
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Gabriel Negreanu
06 sept. 2026, 19:12, Știri externe
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Prima prognoză realizată de Infratest dimap pentru ARD plasează AfD la 44,5%, în timp ce CDU obține doar 18,5%. Die Linke este creditată cu 9,5%, Verzii cu 9%, SPD cu 8%, iar BSW se află exact la pragul electoral, cu 5%. FDP ar obține numai 2%.

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Estimarea realizată de Forschungsgruppe Wahlen pentru ZDF confirmă practic același raport de forțe:

  • AfD – 44%
  • CDU – 18,5%
  • Die Linke – 9%
  • SPD – 9%
  • Verzii – 8,5%
  • BSW – 4,8%
  • FDP – 2,5%

Diferențele dintre cele două estimări sunt reduse, însă sunt importante în special în cazul BSW, deoarece partidul se află chiar în jurul pragului electoral de 5%.

AfD își dublează scorul față de 2021. CDU pierde aproape jumătate dintre alegători

Rezultatul reprezintă o schimbare dramatică față de scrutinul regional din 2021. Atunci, CDU câștigase alegerile cu 37,1%, iar AfD se clasase pe locul al doilea, cu 20,8%.

Potrivit prognozei ARD, AfD ajunge acum la 44,5%, mai mult decât dublu față de rezultatul de acum cinci ani. CDU coboară, în schimb, de la 37,1% la numai 18,5%, cel mai slab rezultat al partidului în Saxonia-Anhalt.

Pentru AfD este totodată cel mai bun rezultat obținut vreodată de partid într-un scrutin pentru parlamentul unui land german.

Filiala AfD din Saxonia-Anhalt este clasificată de serviciul regional pentru protecția Constituției drept formațiune de extremă dreapta confirmată. Partidul contestă această clasificare.

Poate AfD să guverneze singură?

Marea necunoscută a serii electorale este dacă scorul obținut îi va permite AfD să ajungă la majoritatea absolută a mandatelor din parlamentul regional.

Candidatul partidului pentru funcția de premier regional, Ulrich Siegmund, a afirmat înaintea scrutinului că obiectivul său este formarea unui guvern AfD fără parteneri de coaliție.

05 September 2026, Saxonia-Anhalt, Magdeburg: Ulrich Siegmund, cap de listă și copreședinte al grupului parlamentar al partidului Alternativa pentru Germania (AfD) din landul Saxonia-Anhalt, se află pe scenă în timpul evenimentului de încheiere a campaniei electorale a AfD, desfășurat la Centrul Cultural și de Congrese AMO. Foto: Michael Brandt/dpa

Cu aproximativ 44-44,5% din voturi, majoritatea absolută nu este însă garantată. Distribuția finală a mandatelor va depinde inclusiv de situația partidelor aflate în apropierea pragului de 5%, în special BSW.

Dacă AfD nu obține majoritatea absolută, formarea unui guvern poate deveni extrem de complicată. Principalele partide germane au exclus o coaliție cu AfD, iar partidul lui Siegmund a indicat la rândul său că urmărește să guverneze singur.

Lovitură pentru Friedrich Merz

Scrutinul din Saxonia-Anhalt este urmărit și ca un test important pentru guvernul federal condus de cancelarul Friedrich Merz.

CDU conducea până acum landul, într-o coaliție cu SPD și FDP. Premierul regional Sven Schulze, reprezentant al CDU, preluase conducerea guvernului de la veteranul creștin-democrat Reiner Haseloff.

Primele cifre indică însă o prăbușire a CDU, de la 37,1% în 2021 la aproximativ 18,5%.

Reuters nota înaintea scrutinului că rezultatul din Saxonia-Anhalt este considerat un barometru pentru guvernarea lui Merz și pentru capacitatea CDU de a opri ascensiunea AfD. Partidul de extremă dreapta urmărește să transforme succesul din estul Germaniei într-o rampă pentru alegerile federale programate în 2029.

Prezență ridicată la vot

Aproximativ 1,7 milioane de persoane au fost chemate la urne în Saxonia-Anhalt. Prezența la vot s-a anunțat semnificativ mai ridicată decât la scrutinul precedent: până la ora 16:00 votaseră aproximativ 65% dintre alegători, față de o prezență finală de 60,3% în 2021.

Cifrele publicate la ora 18:00 în Germania reprezintă prognoze bazate pe sondaje realizate la ieșirea de la urne, nu rezultate oficiale. Primele proiecții bazate și pe voturi efectiv numărate urmează să fie publicate pe parcursul serii.

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