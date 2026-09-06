Cine este Ulrich Siegmund, „cel mai periculos om din Germania”. AfD se îndreaptă spre un rezultat fără precedent în Saxonia-Anhalt

În timp ce mulți politicieni germani se confruntă cu ostilitate și insulte în campanie, Ulrich Siegmund a atras în această vară un număr tot mai mare de susținători, pe fondul ascensiunii AfD la peste 40% în sondaje în landul Saxonia-Anhalt, informează agenția dpa.

Deși filiala AfD din Saxonia-Anhalt este clasificată oficial drept extremistă de dreapta, partidul are șanse să obțină o majoritate absolută fără precedent în parlamentul regional de la Magdeburg.

Un asemenea rezultat i-ar permite să guverneze fără sprijinul partidelor tradiționale, care au exclus până acum orice cooperare cu AfD.

Cum a ajuns Ulrich Siegmund în prim-planul politicii germane

Ulrich Siegmund ar deveni astfel cel mai tânăr premier al unui land german din istorie și primul politician de extremă dreapta care ar conduce un land după Al Doilea Război Mondial.

Oriunde apare politicianul în vârstă de 35 de ani, susținătorii formează cozi pentru a face fotografii cu el. Clipurile de la evenimentele sale de campanie sunt atent realizate pentru rețelele sociale și îl prezintă pe Siegmund într-o lumină pozitivă, apropiat de simpatizanți, pe care îi întâmpină adesea cu îmbrățișări sau câteva cuvinte amabile.

„Împreună, ne vom lua țara înapoi”, este mesajul său. Propunerile politice concrete apar rareori pe agendă, iar atunci când este presat să ofere răspunsuri, Siegmund își păstrează zâmbetul și evită întrebările.

Sintagma „cel mai periculos om din Germania”, folosită de influenta revistă Der Spiegel pe coperta unei ediții din august, a devenit între timp un motiv de mândrie pentru o parte dintre susținătorii săi.

De la ospătar și muncitor pe șantier la lider regional

Născut în 1990, anul reunificării Germaniei, Siegmund nu a urmat traseul educațional obișnuit al multor politicieni germani.

În adolescență a lucrat ca ospătar și muncitor pe șantiere, înainte de a începe o formare profesională în domeniul comerțului exterior.

Ulterior, a obținut o diplomă de licență în psihologia afacerilor și administrarea afacerilor la o universitate cu învățământ la distanță din Hamburg și a înființat o afacere care comercializa odorizante de interior și parfumuri.

În tinerețe a fost membru al Uniunii Creștin-Democrate (CDU), dar a părăsit formațiunea rapid și s-a alăturat AfD. În 2016 a intrat în parlamentul landului Saxonia-Anhalt.

Vizibilitatea sa publică a crescut considerabil în timpul pandemiei de coronavirus, când videoclipurile publicate pe rețelele sociale, în care critica restricțiile, i-au adus sute de mii de urmăritori.

În 2022 a devenit copreședinte al grupului parlamentar AfD din Saxonia-Anhalt, iar în mai 2025 a fost desemnat principalul candidat al partidului pentru alegerile regionale, cu sprijinul a peste 98% dintre colegii săi.

Controversa privind „remigrația” și acuzațiile de nepotism

Siegmund a ajuns pentru prima dată în centrul unor controverse majore după ce s-a aflat că a participat, în noiembrie 2023, la o reuniune devenită celebră la Potsdam, în cadrul căreia Martin Sellner, fost lider al Mișcării Identitare de extremă dreapta, a vorbit despre „remigrație”, concept asociat cu îndepărtarea din Germania a unui număr mare de imigranți.

În urma dezvăluirilor, parlamentul landului Saxonia-Anhalt l-a înlăturat pe Siegmund din funcția de președinte al comisiei pentru afaceri sociale.

Politicianul a fost implicat și într-un scandal de nepotism izbucnit la începutul acestui an. Potrivit relatărilor din presă, tatăl său ar fi primit peste 7.500 de euro pe lună în calitate de angajat parlamentar al unui coleg din AfD. Cazul a făcut parte dintr-o controversă mai amplă privind angajarea rudelor unor politicieni ai partidului pe bani publici.

Siegmund a răspuns criticilor susținând că partidul trebuie să se bazeze pe oameni în care are încredere. Controversa pare însă să fi avut un impact redus asupra susținerii sale electorale.

O imagine mai moderată în campanie

Siegmund locuiește împreună cu soția sa, Julia, și fiica lor în micul oraș Tangermünde, situat pe râul Elba. În timpul liber merge la sală, iar printre pasiunile sale s-a numărat și căutarea de obiecte cu detectorul de metale.

În campania electorală, Siegmund încearcă adesea să proiecteze o imagine mai moderată decât cea asociată programului controversat al partidului, fără însă să se distanțeze de colegii săi radicali.

La întâlnirile cu alegătorii, el susține că este nevoie doar de „bun-simț” pentru a vedea problemele cu care se confruntă Germania în domenii precum migrația, politica energetică sau mass-media.

AfD a profitat de nemulțumirea tot mai mare față de partidele tradiționale, iar un nou val de inflație asociat războiului din Iran a amplificat preocupările alegătorilor.

AfD conduce detașat înaintea alegerilor

Sondajele sugerează că Siegmund, care folosește intens rețelele sociale, a reușit să transforme această nemulțumire în sprijin electoral. Pentru politicianul în vârstă de 35 de ani, perspectiva de a ajunge la conducerea landului Saxonia-Anhalt este acum una reală.

Cel mai recent sondaj, realizat de Forschungsgruppe Wahlen pentru ZDF în perioada 1-3 septembrie, arată că AfD conduce detașat în Saxonia-Anhalt, cu 41% din intențiile de vot. CDU este pe locul al doilea, cu 23%, urmată de Die Linke, cu 11,5%, SPD, cu 8,5%, Verzii, cu 6%, BSW, cu 4%, și FDP, cu 3%.