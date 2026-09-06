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Rusia și Ucraina, într-o cursă periculoasă a dronelor. Consilierul lui Zelenski: „Nimeni nu va câștiga”

Războiul dintre Rusia și Ucraina riscă să se transforme tot mai mult într-o confruntare purtată asupra orașelor și infrastructurii, în timp ce linia frontului rămâne în mare parte blocată.
Rusia și Ucraina, într-o cursă periculoasă a dronelor. Consilierul lui Zelenski: „Nimeni nu va câștiga”
Sursa foto: X/@ZelenskyyUa
Oana Antipa
06 sept. 2026, 07:44, Știri externe
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Un consilier al președintelui Volodimir Zelenski avertizează că escaladarea atacurilor la mare distanță ar putea avea consecințe devastatoare pentru ambele țări, relatează publicația The Guardian.

Kievul se teme de atacuri masive asupra infrastructurii

Serhii Beskrestnov, consilier al președintelui ucrainean pentru tehnologia de apărare și specialist în comunicații radio, susține că ofensiva a ajuns să evolueze mai rapid decât capacitățile defensive ale celor două tabere.

Una dintre principalele sale preocupări este situația Kievului în această iarnă. Rusia ar putea desfășura o campanie susținută împotriva sistemelor de electricitate, apă și încălzire ale capitalei ucrainene, folosind inclusiv rachete balistice de mare viteză. Într-un asemenea scenariu, între două și trei milioane de persoane ar putea fi afectate. Beskrestnov a sugerat că autoritățile ar trebui să ia în calcul inclusiv evacuarea preventivă a persoanelor vulnerabile, în special a vârstnicilor, precizând însă că aceasta este opinia sa, nu o poziție oficială.

O altă problemă este deficitul de interceptoare pentru sistemele Patriot, esențiale în apărarea împotriva rachetelor balistice. Zelenski anunțase anterior că Ucraina dorește să obțină 300 de astfel de interceptoare pentru perioada de iarnă.

Ucraina vrea să ajungă la 1.000 de atacuri pe zi

Kievul pregătește, în paralel, o intensificare puternică a loviturilor în adâncimea teritoriului rus. Potrivit lui Beskrestnov, obiectivul stabilit de președintele Zelenski este creșterea numărului de atacuri până la 1.000 pe zi, față de aproximativ 300 în prezent. Printre ținte se numără obiective economice și militare, fabrici, depozite și rafinării.

Dronele ar putea fi folosite și pentru perturbarea aviației civile ruse. Consilierul ucrainean a explicat că nici măcar nu ar fi necesară lovirea aeroporturilor: simpla apropiere a dronelor poate determina autoritățile să închidă temporar spațiul aerian.

Inteligența artificială schimbă războiul dronelor

O nouă amenințare este reprezentată de dronele capabile să opereze cu ajutorul inteligenței artificiale, reducând eficiența sistemelor clasice de bruiaj. Ucraina dezvoltă propriile drone autonome și dispune deja de un prototip, însă Beskrestnov consideră că Rusia beneficiază momentan de avantajul producției la scară mai mare.

Potrivit datelor prezentate de oficialul ucrainean, Rusia a lansat aproximativ 2.500 de drone Shahed propulsate cu motoare cu reacție în august, față de 1.500 în iulie, și ar urmări să producă aproximativ 36.000 în 2027.

Escaladarea are deja un cost uman major. Datele ONU citate de publicația britanică arată că 437 de civili au fost uciși și 2.610 răniți în Ucraina în luna iulie, cel mai ridicat bilanț lunar înregistrat după martie 2022.

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