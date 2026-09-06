SUA și Iranul au tras asupra unor nave în apele din apropierea Iranului

Presa de stat iraniană a confirmat atacurile armatei americane.

Atacul Teheranului

De asemenea, a declarat că Teheranul a atacat ca răspuns trei nave afiliate SUA, precum și trei petroliere care traversau Strâmtoarea Ormuz pe o rută „neautorizată”.

Conform BBC, atacurile au loc la o zi după ce președintele Donald Trump a numit conflictul „un lucru mărunt”.

Vestea despre ultima represalie a Iranului a venit la câteva ore după ce secretarul Apărării SUA, Pete Hegseth, a scris pe rețelele de socializare: „Este simplu: dacă Iranul trage asupra navelor americane, vom distruge (și vom scufunda) petrolierele lor”.

Potrivit Comandamentului Central al SUA (Centcom), două nave de război americane au fost vizate de Iran înainte de atacul american asupra a trei petroliere ce aveau legături cu Iranul.

Nu au existat victime

Agenția de presă de stat iraniană a relatat că nu au existat victime în atacul de sâmbătă al SUA asupra petrolierului din apropierea insulei Kharg.

Echipajele de la bordul celor două petroliere atacate în Golful Oman au fost aduse la țărm cu bărci de salvare, a relatat presa de stat. Unul dintre aceste petroliere era gol, iar celălalt transporta o încărcătură de petrol.