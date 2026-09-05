Reacție dură a SUA în Golf. Trei petroliere iraniene lovite după un atac asupra navelor americane

Până în prezent nu a existat un răspuns oficial din partea Teheranului, însă presa de stat din Iran relatase anterior că SUA au atacat un tanc petrolier în apropierea insulei Kharg, un punct strategic esențial pentru exporturile de petrol ale țării, potrivit CNN.

Navele americane au evitat atacul iranian

Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a precizat că un portavion și un distrugător lansator de rachete au evitat cu succes atacurile neprovocate ale Iranului. În replică, forțele americane au scos definitiv din funcțiune navele M/T Downy și M/T Stark 1, iar un al treilea tanc petrolier, M/T Kylo (cunoscut și ca „Noxen”), a fost distrus complet în Golful Oman, după ce echipajului i s-a ordonat să abandoneze nava.

Potrivit CENTCOM, cele trei nave făceau parte dintr-o rețea clandestină de miliarde de dolari care finanțează IRGC și grupările sale aliate din regiune.

„Mesajul pentru IRGC este clar: Dacă trageți în două dintre navele noastre, vă vom impune un cost economic și mai mare — vom distruge trei dintre ale voastre”, a declarat amiralul Brad Cooper, comandantul CENTCOM.

Detalii din timpul atacului

O înregistrare audio confirmată de CNN surprinde momentele în care o aeronavă militară americană a emis avertismente prin canalele de urgență către echipajul navei Stark 1. Înregistrările arată că militarul american le-a acordat zece minute pentru a evacua pupa navei înainte de lovitură, emițând ulterior un avertisment final pentru abandonarea imediată a vasului.

Sursa citată menționează că o persoană aflată la bordul navei iraniene a cerut oprirea focului, spunând: „Suntem deja distruși”.

Punct strategic pentru piața globală de energie

Incidentul are loc în contextul în care ambele tabere încearcă să mențină controlul asupra Strâmtorii Ormuz, o cale navigabilă critică pentru aprovizionarea globală cu petrol. Insula Kharg, în apropierea căreia au avut loc atacurile, gestionează în mod obișnuit aproximativ 90% din exporturile de petrol brut ale Iranului.

Tensiunile vin la scurt timp după ce vicepreședintele american JD Vance a declarat că ritmul conflictului depinde de acțiunile Teheranului, evitând să înainteze un calendar pentru încheierea operațiunilor începute în urmă cu șase luni.