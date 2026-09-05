Accident aviatic grav în Grecia. Un avion de vânătoare F-4 s-a prăbușit și a explodat în timpul unui spectacol

Prăbușirea a avut loc la Baza Aeriană Tanagra, la scurt timp înainte de ora locală 15:00, în cadrul evenimentului Athens Flying Week, potrivit postului public de televiziune grec ERT, citat de Mirror.

Explozie și coloană de fum în apropierea publicului

Informațiile inițiale transmise de televiziunea de stat indică faptul că prăbușirea a fost urmată imediat de o explozie puternică. Imaginile video surprinse la fața locului arată o coloană groasă de fum negru ridicându-se la doar câteva sute de metri de zona în care erau adunați spectatorii.

Până în acest moment nu se cunoaște dacă cei doi piloți ai aeronavei au reușit să se catapulteze înainte de impact. De asemenea, nu au fost raportate victime în rândul publicului prezent la mitingul aerian.