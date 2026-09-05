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Germania investighează posibile atacuri asupra infrastructurii energetice. 12 dispozitive explozive artizanale, descoperite în Saxonia

Autoritățile germane investighează o posibilă tentativă de sabotare a infrastructurii energetice după descoperirea a 12 dispozitive explozive artizanale în estul țării. Anchetatorii cred că acestea ar fi trebuit să provoace scurtcircuite și să avarieze rețeaua de transport al energiei electrice.
Germania investighează posibile atacuri asupra infrastructurii energetice. 12 dispozitive explozive artizanale, descoperite în Saxonia
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Oana Antipa
05 sept. 2026, 16:34, Știri externe
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Descoperirea a fost făcută în landul Saxonia, în apropierea unor linii de înaltă tensiune, relatează publicația Bild. Potrivit informațiilor comunicate sâmbătă de Parchetul General din Dresda, Oficiul de Investigații Criminale al landului Saxonia și Poliția din Görlitz, opt dispozitive au fost găsite la sud de stația electrică Bärwalde, în districtul Bautzen.

Alte patru au fost descoperite în apropierea stației Graustein, în districtul Görlitz. Primele concluzii ale anchetatorilor indică faptul că dispozitivele ar fi fost concepute pentru producerea unor scurtcircuite la liniile de înaltă tensiune și, implicit, pentru avarierea infrastructurii energetice.

Autoritățile investighează cazul pentru mai multe posibile infracțiuni, între care provocarea unei explozii, tentativa de perturbare a funcționării unor servicii publice și tentativa de sabotaj anticonstituțional.

Un localnic a dat alarma

Operațiunea poliției a început vineri după ce un cetățean a alertat autoritățile. Specialiștii au neutralizat și securizat dispozitivele, iar echipele criminalistice au cercetat zonele în care acestea au fost descoperite.

Liniile de înaltă tensiune au fost scoase temporar de sub tensiune pentru desfășurarea intervenției în siguranță. Nu au fost însă raportate pagube și nici întreruperi efective ale alimentării cu energie electrică, potrivit autorităților germane.

Un german de 48 de ani, în atenția anchetatorilor

Autoritățile au indicat și un suspect: un cetățean german în vârstă de 48 de ani, din landul Renania de Nord-Westfalia. Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi redactat un mesaj prin care își asuma acțiunile și în care se pronunța împotriva producerii energiei din combustibili fosili.

Anchetatorii verifică în același timp dacă există o legătură între dispozitivele din Saxonia și alte incidente recente din Brandenburg și Renania de Nord-Westfalia, unde au fost găsite obiecte suspecte în apropierea unor stații electrice.

Operatorul german de transport al energiei 50Hertz anunțase anterior descoperirea altor obiecte suspecte în apropierea unor stații și centrale electrice. Nici în acele cazuri nu au fost raportate avarii ale liniilor sau efecte asupra alimentării cu electricitate.

Autoritățile continuă verificările de-a lungul infrastructurii energetice pentru a stabili dacă au fost amplasate și alte dispozitive.

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