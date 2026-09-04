Avion Air India, incident în timpul zborului: aeronava a pierdut aproape 90 de metri, iar anchetatorii au descoperit o defecțiune rară. Ce au arătat testele piloților

Incidentul s-a produs pe 4 august, în timpul zborului AI2379, operat de Air India pe ruta Phuket, Thailanda – New Delhi, India, scrie Euronews. La bordul Airbusului A320 se aflau 137 de pasageri, șase membri ai echipajului de cabină și doi piloți. În timpul zborului, aeronava a pierdut brusc din altitudine, iar 24 de persoane au fost rănite.

Avionul a urcat și apoi a coborât brusc

Raportul preliminar publicat vineri de Aircraft Accident Investigation Bureau (AAIB) din India arată că aeronava a trecut prin ceea ce anchetatorii descriu drept un „altitude upset”, adică o abatere semnificativă de la altitudinea de zbor. Avionul a urcat inițial cu 372 de picioare, aproximativ 113 metri, după care a coborât cu 292 de picioare, echivalentul a aproximativ 89 de metri. În timpul evenimentului, pilotul automat s-a decuplat, iar sistemul de avertizare privind intrarea în pierdere de viteză a fost activat timp de două secunde.

Cea mai neobișnuită problemă: trei sisteme hidraulice

Potrivit raportului preliminar, aeronava a detectat simultan o defecțiune la toate cele trei sisteme hidraulice. Este unul dintre principalele elemente analizate acum de anchetatori. Sistemele hidraulice sunt esențiale pentru funcționarea mai multor componente ale aeronavei, iar apariția simultană a unei astfel de indicații reprezintă un aspect important în stabilirea succesiunii evenimentelor. Situația nu a fost însă permanentă. Raportul arată că sistemele hidraulice și-au revenit ulterior, iar funcționarea aeronavei a revenit la normal. Investigația nu a stabilit încă dacă această defecțiune reprezintă cauza finală a incidentului.

Testele piloților au adus un nou element în anchetă

După incident, ambii piloți au fost testați pentru substanțe psihoactive. În cazul comandantului, proba inițială a fost considerată „non-negative”. Ulterior, probe de sânge prelevate de la ambii membri ai echipajului de zbor au fost trimise la un laborator pentru teste de confirmare. Rezultatul confirmator pentru comandant a fost, de asemenea, „non-negative”. În cazul copilotului, rezultatele au fost negative la ambele teste. AAIB a subliniat că o confirmare a utilizării unei substanțe psihoactive ar reprezenta „o preocupare serioasă”. Rezultatul nu stabilește însă, în această etapă, că pilotul a consumat o anumită substanță sau că se afla sub influența acesteia în timpul zborului. Raportul prezentat de autorități este preliminar, iar investigația continuă.

Air India a dispus teste suplimentare

În urma incidentului, Air India ar fi ordonat efectuarea unor teste antidrog unice pentru piloții companiei. Măsura vine în contextul în care anchetatorii analizează simultan problemele tehnice detectate la aeronavă și rezultatele testelor efectuate asupra echipajului. Deocamdată, nu există o concluzie finală privind cauza incidentului. AAIB continuă investigația, iar raportul final urmează să fie publicat ulterior. Anchetatorii trebuie să stabilească modul în care s-au succedat defecțiunea hidraulică, decuplarea pilotului automat, avertizarea privind pierderea de viteză și modificarea bruscă a altitudinii. În paralel, rezultatele testelor comandantului reprezintă un element care va trebui interpretat în cadrul investigației complete.