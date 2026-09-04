Noua Zeelandă aprobă utilizarea MDMA pentru tratarea pacienților cu stres post-traumatic

Astfel, Noua Zeelandă devine cea de-a doua țară din lume care aprobă utilizarea acestui drog recreativ în tratamentul stresului post-traumatic, după ce Australia a luat. în 2023 o decizie asemănătoare, potrivit AFP.

„Tulburarea de Stres Post-Traumatic distruge vieți și este dificil de tratat. MDMA poate fi foarte eficientă în tratarea acestei afecțiuni prin intermediul terapiei asistate de substanțe psihedelice”, a declarat vicepremierul David Seymour, care anul trecut a susținut aprobarea ciupercilor halucinogene pentru tratarea persoanelor cu depresie severă.

Noua Zeelandă se angajează să faciliteze accesul la „tratamente inovatoare”, a mai precizat vicepremierul Seymour.

Tratamentul a fost aprobat de Medsafe, autoritatea de reglementare farmaceutică din Noua Zeelandă.

Tulburarea de Stres Post-Traumatic (PTSD) este o afecțiune de sănătate mintală care apare după ce o persoană trece prin sau este amenințată de evenimente traumatice, precum moartea, luptele sau agresiunea sexuală.

Ministerul Sănătății din Wellington a precizat că tratamentul asistat cu MDMA va fi combinat cu psihoterapia și a subliniat că pacienților nu li se vor furniza medicamente pentru a le lua acasă.

„Tratamentul se desfășoară într-un cadru clinic controlat, sub supravegherea unui psihiatru autorizat, și face parte dintr-un plan de tratament cuprinzător”, se arată într-un comunicat publicat de minister.

Ministerul sănătății a precizat că toți pacienții trebuie să aibă vârsta de cel puțin 18 ani.

MDMA, un tratament controversat

Un studiu realizat în Israel în 2025 a constatat că MDMA-ul consumat de participanții la festivalul de muzică Nova, în momentul în care peste 1.200 de persoane au fost ucise de Hamas, a contribuit la atenuarea impactului traumei pe care au suferit-o.

Masacrul, care s-a petrecut în 7 octombrie 2023, este considerat cel mai mare din istoria Israelului.

Cu toate acestea, în Statele Unite, Administrația Federală a Medicamentelor (FDA), a respins legalizarea utilizării medicinale a MDMA în 2024, invocând lipsa unor dovezi suficiente privind siguranța sau eficacitatea acesteia. În prezent, însă, se desfășoară studii clinice.

Opțiunile de tratament farmaceutic pentru tratarea Tulburării de Stres Post-Traumatic în Statele Unite s-au limitat până acum la două antidepresive care necesită trei luni de administrare pentru a-și face efectul, iar ratele de răspuns la aceste medicamente au fost inegale.