Prima pagină » Știri externe » Noua Zeelandă aprobă utilizarea MDMA pentru tratarea pacienților cu stres post-traumatic

Noua Zeelandă aprobă utilizarea MDMA pentru tratarea pacienților cu stres post-traumatic

Doi medici psihiatri din Noua Zeelandă au primit, vineri, aprobarea de a prescrie MDMA de calitate farmaceutică persoanelor care suferă de tulburare de stres post-traumatic severă.
Noua Zeelandă aprobă utilizarea MDMA pentru tratarea pacienților cu stres post-traumatic
Sursă foto: Pexels. Fotografie cu caracter ilustrativ
Daiana Rob
04 sept. 2026, 13:08, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Astfel, Noua Zeelandă devine cea de-a doua țară din lume care aprobă utilizarea acestui drog recreativ în tratamentul stresului post-traumatic, după ce Australia a luat. în 2023 o decizie asemănătoare, potrivit AFP.

„Tulburarea de Stres Post-Traumatic distruge vieți și este dificil de tratat. MDMA poate fi foarte eficientă în tratarea acestei afecțiuni prin intermediul terapiei asistate de substanțe psihedelice, a declarat vicepremierul David Seymour, care anul trecut a susținut aprobarea ciupercilor halucinogene pentru tratarea persoanelor cu depresie severă.

Noua Zeelandă se angajează să faciliteze accesul la „tratamente inovatoare”, a mai precizat vicepremierul Seymour.

Tratamentul a fost aprobat de Medsafe, autoritatea de reglementare farmaceutică din Noua Zeelandă.

Tulburarea de Stres Post-Traumatic (PTSD) este o afecțiune de sănătate mintală care apare după ce o persoană trece prin sau este amenințată de evenimente traumatice, precum moartea, luptele sau agresiunea sexuală.

Ministerul Sănătății din Wellington a precizat că tratamentul asistat cu MDMA va fi combinat cu psihoterapia și a subliniat că pacienților nu li se vor furniza medicamente pentru a le lua acasă.

„Tratamentul se desfășoară într-un cadru clinic controlat, sub supravegherea unui psihiatru autorizat, și face parte dintr-un plan de tratament cuprinzător”, se arată într-un comunicat publicat de minister.

Ministerul sănătății a precizat că toți pacienții trebuie să aibă vârsta de cel puțin 18 ani.

MDMA, un tratament controversat

Un studiu realizat în Israel în 2025 a constatat că MDMA-ul consumat de participanții la festivalul de muzică Nova, în momentul în care peste 1.200 de persoane au fost ucise de Hamas, a contribuit la atenuarea impactului traumei pe care au suferit-o.

Masacrul, care s-a petrecut în 7 octombrie 2023, este considerat cel mai mare din istoria Israelului. 

Cu toate acestea, în Statele Unite, Administrația Federală a Medicamentelor (FDA), a respins legalizarea utilizării medicinale a MDMA în 2024, invocând lipsa unor dovezi suficiente privind siguranța sau eficacitatea acesteia. În prezent, însă, se desfășoară studii clinice.

Opțiunile de tratament farmaceutic pentru tratarea Tulburării de Stres Post-Traumatic în Statele Unite s-au limitat până acum la două antidepresive care necesită trei luni de administrare pentru a-și face efectul, iar ratele de răspuns la aceste medicamente au fost inegale.

Recomandarea video

Șapte variante de trasee pentru Autostrada București - Giurgiu care ar urma să asigure conexiunea cu Autostrada Ruse - Veliko Tărnovo
G4Media
Supremația Chinei: BYD anunță recorduri, în timp ce VW dă afară 100.000 de oameni
GSP.ro
Efectul Bolojan: Românii consumă tot mai puțin. Cu cât au scăzut afacerile din comerț în primele șapte luni din 2026. Cifrele de la INS
Gandul
Filmul tragediei în care Luca și Valentina și-au omorât fiica, apoi s-au SINUCIS. Ce a arătat autopsia
Cancan
Frații Pavăl au cumpărat integral o firmă de dezvoltări imobiliare. Vor să ridice un turn de 160 de metri, un mall și un centru de divertisment
Prosport
Bilanț PNRR cu autorul planului de 20 de miliarde de euro, Cristian Ghinea: cum a pierdut România o bună parte din bani și care sunt marile câștiguri
Libertatea
Nu ignora acest SEMN când mergi la toaletă. Poate avea legătură cu sănătatea colonului
CSID
Preț record pentru benzină, în România! Este cel mai înalt nivel al carburantului înregistrat vreodată la noi
Promotor
ANALIZĂ | Cele mai profitabile companii din energia electrică
Economedia