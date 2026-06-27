Belgia câștigă Grupa G la Cupa Mondială, după un 4-1 categoric cu Noua Zeelandă. Egipt merge și ea mai departe. Iran așteptă rezultatele din alte grupe

Grupa G, din care au făcut parte Belgia, Egipt, Iran și Noua Zeelandă, a fost una dintre cele mai echilibrate înaintea ultimei etape. Toate cele patru echipe aveau șanse matematice de calificare, dar Belgia a tranșat grupa cu cel mai convingător rezultat al serii.

Belgienii au început turneul cu un egal contra Egiptului, 1-1, apoi au remizat alb cu Iran, 0-0. În ultima etapă, însă, au făcut cel mai bun meci al grupei și au învins Noua Zeelandă cu 4-1. Leandro Trossard a fost omul decisiv, cu două goluri, iar Kevin De Bruyne și Romelu Lukaku au completat victoria. Noua Zeelandă a marcat golul de onoare prin Elijah Just.

În celălalt meci decisiv, Egipt și Iran au terminat la egalitate, 1-1. Egiptenii au deschis scorul rapid, prin Saber, după o eroare a portarului iranian, dar Iran a egalat prin Rezaeian. Pe final Iran a marcat dramatic în prelungiri, dar VAR-ul a intervenit și a anulat golul pentru offsaid. Rezultatul a fost suficient pentru Egipt, care a încheiat grupa cu 5 puncte și merge mai departe de pe locul al doilea.

Iranul are sansa sp avanseze de pe locul 3. Echipa așteptă ultimele rezultate din grupe, dar are șanse mari să avanseze.

Rezultatele din Grupa G

Belgia – Egipt 1-1

Iran – Noua Zeelandă 2-2

Belgia – Iran 0-0

Egipt – Noua Zeelandă 3-1

Noua Zeelandă – Belgia 1-4

Egipt – Iran 1-1

Clasamentul final al Grupei G

1. Belgia – 5 puncte

2. Egipt – 5 puncte

3. Iran – 3 puncte

4. Noua Zeelandă – 1 punct

Belgia și Egipt au terminat la egalitate de puncte, dar naționala belgiană a câștigat grupa datorită golaverajului mai bun. Victoria categorică împotriva Noii Zeelande a fost decisivă pentru belgieni, care au trecut peste Egipt în clasament în ultima rundă.

Iran a încheiat grupa pe locul al treilea, cu trei egaluri în trei meciuri. Echipa asiatică rămâne cu șanse de calificare doar prin clasamentul celor mai bune locuri trei, în funcție de rezultatele din celelalte grupe.

Noua Zeelandă a terminat ultima, cu un singur punct. All Whites au început promițător, cu un 2-2 contra Iranului, dar înfrângerile cu Egipt și Belgia au încheiat rapid aventura la turneul final.