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Iranul debutează la Cupa Mondială cu proteste și huiduieli. Egal cu Noua Zeelandă într-un meci tensionat

Naționala Iranului a început Cupa Mondială 2026 cu o remiză, 2-2 cu Noua Zeelandă, scrie AP.
Iranul debutează la Cupa Mondială cu proteste și huiduieli. Egal cu Noua Zeelandă într-un meci tensionat
Sursa foto: X
Victor Dan Stephanovici
16 iun. 2026, 06:35, Sport
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Disputat pe SoFi Stadium din California, meciul a adus un punct important pentru reprezentativa Iranului, care a fost nevoită să revină de două ori pe tabelă. Mohammad Mohebbi a marcat golul egalizator în minutul 64, după ce Ramin Rezaeian contribuise decisiv atât printr-un gol, cât și printr-o pasă de gol, mai arată AP. Noua Zeelandă a fost aproape de o victorie istorică. Elijah Just a înscris la începutul fiecărei reprize, însă iranienii au găsit de fiecare dată resurse pentru a reveni și a evita înfrângerea.

CM 2026: Iran – Noua Zeelandă, debut de meci pe SoFi Stadium, California. Sursa foto: X

Un Mondial disputat în umbra conflictului

Participarea Iranului la turneul final a fost pusă sub semnul întrebării după izbucnirea războiului dintre Iran, Israel și Statele Unite. Federația iraniană a solicitat FIFA mutarea meciurilor din faza grupelor în afara Statelor Unite, însă cererea a fost respinsă. Ca măsură de precauție, delegația iraniană și-a mutat baza de pregătire din Arizona în orașul mexican Tijuana. Jucătorii intră în SUA doar cu o zi înaintea meciurilor și revin imediat în Mexic după disputarea acestora.

Proteste înainte de startul partidei

Meciul s-a desfășurat în fața unei comunități iraniene numeroase. Dealtfel, zona Los Angeles găzduiește cea mai mare diasporă iraniană din lume în afara Iranului. Înaintea partidei, câteva sute de iraniano-americani au protestat împotriva regimului de la Teheran în apropierea stadionului. În interiorul arenei, o parte dintre suporteri au huiduit imnul național și au întors spatele terenului în timpul ceremoniei oficiale. Totuși, odată cu startul jocului, majoritatea fanilor prezenți și-au susținut echipa națională, reușind să uite de situația politică în favoarea performanței sportive a jucătorilor.

Remiza menține deschise șansele ambelor formații în grupa lor. Pentru Noua Zeelandă, rezultatul prelungește așteptarea pentru prima victorie din istorie la un turneu final de Cupă Mondială. Pentru Iran, punctul obținut are o încărcătură specială, venind într-un moment în care fotbalul este afectat de una dintre cele mai tensionate crize globale din ultimii ani.

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