Proteste în fața stadionului înaintea meciului de deschidere al Iranului la Cupa Mondială

În mai multe videoclipuri, protestatarii pot fi auziți scandând „Președinte Trump, termină treaba!”. Alte videoclipuri au arătat oameni scandând „gata cu Republicile Islamice!”, relatează CNN.

„Sunt aici pentru a protesta împotriva Republicii Islamice din Iran, regimul terorist tiranic, ucigaș care, în ultimii 40 de ani, a ucis, torturat și închis mulți dintre cetățenii noștri”, a declarat pentru Reuters Iman Foroutan, arhitect șef de sistem la organizația non-profit pentru drepturile omului SOS Iran Profit.

Protestatarii au fost văzuți și fluturând steaguri asociate cu grupuri care se opun guvernului islamic iranian, purtând Soarele și Leul. Steagul fusese folosit timp de secole înainte de revoluția din 1979.

FIFA a interzis steagurile Iranului de dinainte de revoluție la Campionatul Mondial de Fotbal, invocând regulamentul stadionului. O audiere de ultim moment care a avut loc luni la Los Angeles a confirmat interdicția.

Între timp, fanul iranian al fotbalului, Mehdi Jafarir, a declarat că a ieșit să susțină echipa.