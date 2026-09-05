Ucraina, pregătită să suspende atacurile asupra Moscovei până luni. Zelenski așteaptă reciprocitate din partea Rusiei

Declarația vine după o discuție a liderului ucrainean cu emisarii președintelui Statelor Unite, care, potrivit lui Zelenski, au început deja contacte cu partea rusă.

Zelenski: Ucraina este pregătită să nu lovească Moscova

Într-o postare pe Facebook, Zelenski a afirmat că Ucraina este pregătită, începând din momentul discuției cu reprezentanții americani, să respecte o încetare a atacurilor aeriene împotriva orașelor implicate în procesul de negociere.

Liderul de la Kiev a precizat că Ucraina este dispusă să se abțină de la atacuri asupra Moscovei în restul zilei de sâmbătă, precum și duminică și luni.

În schimb, autoritățile ucrainene așteaptă ca Rusia să nu atace Kievul în același interval.

„Ucraina este pregătită să se abțină de la atacuri asupra Moscovei și ne așteptăm ca rușii să facă același lucru în ceea ce privește Kievul”, a transmis, în esență, președintele ucrainean.

Zelenski nu a anunțat în postarea sa existența unui acord deja încheiat cu Rusia, ci disponibilitatea Kievului de a respecta această pauză și așteptarea ca Moscova să răspundă în mod similar.

Emisarii SUA, așteptați la Kiev

Președintele ucrainean a mai anunțat că a fost stabilit programul discuțiilor diplomatice care urmează să aibă loc duminică la Kiev cu participarea echipei americane.

Potrivit lui Zelenski, Steve Witkoff și Jared Kushner sunt așteptați în capitala Ucrainei pentru ceea ce liderul ucrainean a descris drept o discuție „substanțială”.

Zelenski a susținut, totodată, că emisarii președintelui SUA au început deja sâmbătă să lucreze cu partea rusă, fără a oferi în postare detalii despre conținutul acestor contacte sau despre poziția Moscovei.

Rapoarte privind situația de pe front

În paralel cu demersurile diplomatice, Zelenski a declarat că a primit rapoarte referitoare la evoluțiile militare și la amenințările aeriene asupra Ucrainei.

Potrivit acestuia, informările au fost prezentate de ministrul Apărării, Yevhenii Khmara, și de comandantul-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, Mykhailo Drapatyi și au vizat situația de pe front, amenințările din spațiul aerian, măsurile adoptate de Ucraina și operațiunile defensive în desfășurare.

Liderul ucrainean a afirmat că acțiunile Kievului pe frontul diplomatic trebuie să fie la fel de eficiente precum cele militare și a mulțumit statelor și partenerilor care sprijină Ucraina.