Răsturnare de situație la Kiev: Putin a ordonat oprirea atacurilor. Ce se întâmplă la miezul nopții

„Putin a ordonat ca, timp de trei zile, începând de astăzi de la miezul nopții, să nu fie efectuat niciun atac împotriva Kievului”, a precizat Peskov. El a adăugat că decizia are legătură cu pregătirile pentru vizita emisiilor americani Steve Witkoff și Jared Kushner la Kiev, pentru convorbiri de pace, potrivit AP.

Misiune diplomatică la Moscova

Trimișii americani Steve Witkoff și Jared Kushner au sosit sâmbătă la Moscova în încercarea de a relua eforturile blocate de încetare a conflictului din Ucraina, au transmis publicațiile de stat din Rusia.

Vizita are loc în contextul în care ambele tabere și-au intensificat atacurile aeriene. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că Ucraina va opri atacurile aeriene pe durata deplasării emisarilor și a cerut Moscovei să facă același lucru. Moscova nu a răspuns public acestei propuneri.

Eforturile Washingtonului de a opri luptele au pierdut din avânt în ultimele șase luni, atenția SUA fiind concentrată pe conflictul din Iran.

Trimișii au fost întâmpinați la aeroport de emisarul rus Kirill Dmitriev, care a distribuit imagini de la sosirea delegației americane, alături de mesajul: „Bun venit la Moscova, făcători de pace”.

Ultima vizită cunoscută la Moscova a lui Witkoff și Kushner, ginerele lui Donald Trump, a avut loc în ianuarie, când s-au întâlnit cu Vladimir Putin la Kremlin. Ei nu au fost niciodată la Kiev, însă Zelenski a declarat că îi așteaptă duminică în capitala Ucrainei.

Schimb dur de lovituri înainte de armistițiu

În condițiile în care negocierile de pace au stagnat, Rusia și-a intensificat atacurile asupra Kievului și altor orașe, profitând de lipsa sistemelor de apărare antiaeriană ale Ucrainei.

Vineri, o dronă rusă a lovit sediul Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) din Kiev, instituție implicată în operațiunile ucrainene de pe teritoriul rus. La rândul lor, atacurile cu rază lungă ale Ucrainei au vizat facilități militare, rafinării și centre economice din Rusia.

Lupte pe linia frontului și reacția lui Zelenski

Războiul aerian s-a intensificat în timp ce trupele terestre înaintează cu greutate pe linia de front de 1.250 de kilometri. Rusia a început să folosească drone de mare viteză, cu propulsie prin reacție, iar alertele aeriene au devenit parte din rutina zilnică la Kiev.

Într-o postare pe rețelele sociale, Zelenski a declarat că atacurile rusești de peste noapte au vizat aeroporturile din Kiev și Boryspil, făcând legătura directă cu vizita delegației americane:

„Clar, aceste atacuri rusești asupra aeroporturilor sunt o reacție la pregătirile pentru posibila sosire a părții americane cu un avion în Ucraina. Am luat notă de această mișcare și vom ajusta operațiunile săptămâna viitoare”, a transmis președintele ucrainean.

Bilanțul recent al atacurilor pe ambele fronturi

În regiunea Dnipropetrovsk, atacurile rusești au ucis cinci persoane și au rănit alte cinci la o unitate industrială. Ministerul Rus de Apărare a susținut că a lovit două combinat metalurgice care aprovizionau producția militară ucraineană.

Atacuri cu drone și rachete au fost raportate și în regiunile Boryspil și Mikolaim, provocând pagube la clădiri de locuit și spații comerciale. Potrivit forțelor aeriene ucrainene, Rusia a lansat rachete balistice și 167 de drone de atac, dintre care 128 au fost doborâte sau neutralizate.

De cealaltă parte, autoritățile ruse au anunțat că atacurile ucrainene au rănit trei persoane în regiunea de frontieră Belgorod, iar apărarea antiaeriană rusă a doborât 53 de drone ucrainene în cursul nopții.