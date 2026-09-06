Aeroportul Internațional Jakarta își suspendă zborurile din cauza erupției vulcanice

Autoritățile indoneziene au anunțat duminică că au suspendat operațiunile de pe aeroportul internațional din Jakarta.

Potrivit AFP, măsura a fost luată după ce în spațiul aerian a fost detectată cenușă, provenită de la vulcanul Krakatoa Anak.

Acest vulcan este situat la peste 150 de kilometri de capitala Indoneziei.

Testele au indicat „dispersia de cenușă vulcanică în zona Aeroportului Internațional Soekarno-Hatta”.

Astfel, s-a luat măsura de „închidere a aeroportului până duminică, ora 09:30 ora locală”, a anunțat duminică Ministerul Transporturilor, într-un comunicat.