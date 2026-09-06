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Noua cursă spațială a Europei a început. Germania și Norvegia marchează o premieră

Europa a bifat un moment important în cursa pentru acces independent la spațiu. Compania germană Isar Aerospace a reușit să trimită pe orbită racheta Spectrum, lansată de la baza Andøya din nordul Norvegiei.
Noua cursă spațială a Europei a început. Germania și Norvegia marchează o premieră
Sursa foto: captură video X/@benny0692698414
Oana Antipa
06 sept. 2026, 08:00, Știri externe
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Racheta fără echipaj a fost lansată sâmbătă de la Andøya Spaceport, în zona arctică a Norvegiei, transmite Reuters. Spectrum este proiectată pentru transportarea pe orbită a încărcăturilor de dimensiuni mici și medii, iar în această misiune a avut la bord cinci sateliți de mici dimensiuni și un experiment tehnologic.

Zborul a reprezentat atât o misiune de calificare pentru vehiculul spațial, cât și primul său zbor cu încărcătură la bord. Reușita este considerată un pas important către dezvoltarea unor servicii comerciale europene de lansare a sateliților.

Ministrul norvegian al Industriei și Comerțului, Cecilie Myrseth, a descris evenimentul drept un progres pentru industria europeană și a subliniat inclusiv dimensiunea de securitate a capacității de a lansa sateliți direct din Europa.

Prima încercare s-a încheiat spectaculos în mare

Succesul vine la aproximativ un an și jumătate după primul zbor al Isar Aerospace. În martie 2025, racheta companiei s-a prăbușit în mare și a explodat la scurt timp după decolare, fără ca incidentul să provoace victime.

Compania germană a considerat însă și acel test util, deoarece a furnizat inginerilor o cantitate importantă de date necesare dezvoltării ulterioare a sistemului.

Europa caută autonomie în accesul la spațiu

Miza depășește succesul unei singure companii. Mai multe state europene încearcă să dezvolte infrastructură proprie pentru lansări, într-o piață dominată de jucători precum SpaceX și în care Europa utilizează și centrul spațial din Guyana Franceză pentru rachetele Ariane.

Norvegia nu este singură în această cursă. Suedia dispune de centrul Esrange, iar Marea Britanie dezvoltă SaxaVord Spaceport, în Insulele Shetland. Toate aceste proiecte urmăresc creșterea autonomiei europene în domeniul zborurilor spațiale.

Isar Aerospace beneficiază și de sprijin financiar european. Compania a anunțat recent că a obținut aproximativ 200 de milioane de euro de la Agenția Spațială Europeană pentru dezvoltarea unor noi rachete și extinderea infrastructurii de testare și lansare.

Pentru toate statele membre ale UE, dezvoltarea unei industrii europene capabile să plaseze sateliți pe orbită de pe continent are relevanță inclusiv în domenii precum securitatea, comunicațiile și monitorizarea terestră, pe fondul eforturilor Europei de a-și consolida autonomia tehnologică.

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