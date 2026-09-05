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Mii de oameni au ieșit în stradă în Germania, înaintea unor alegeri în care AfD este favorit. Partidul trece de 40% în sondaje

Mii de persoane au participat sâmbătă la un „marș pentru democrație” în Magdeburg, cu o zi înaintea alegerilor regionale din landul Saxonia-Anhalt. Scrutinul de duminică este urmărit cu atenție în Germania.
Mii de oameni au ieșit în stradă în Germania, înaintea unor alegeri în care AfD este favorit. Partidul trece de 40% în sondaje
Sursa foto: captură video X/@moritzjmllr
Oana Antipa
05 sept. 2026, 19:19, Știri externe
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Manifestația a fost organizată de o coaliție de organizații civice sub sloganul „Saxonia-Anhalt: deschisă către lume”, participanții declarându-se în favoarea democrației, diversității și incluziunii, transmite Deutsche Welle.

Potrivit estimărilor poliției, aproximativ 6.000 de persoane au participat la marșul dintre gara centrală din Magdeburg și Piața Catedralei, unde li s-au alăturat alți circa 3.000 de oameni. Printre participanți s-au aflat reprezentanți ai sindicatelor, grupurilor religioase și organizațiilor civice.

Manifestanții au afișat mesaje precum „Mai multă iubire, mai puțină ură” și „O viață mai bună fără naziști”. Un alt mesaj, într-o notă ironică, amintea că „și cartoful este de origine străină”.

Mai multe acțiuni au fost programate în Magdeburg înaintea scrutinului, inclusiv un lanț uman pentru democrație și un tur pe biciclete cu aceeași tematică.

AfD depășește 40% în sondaje

Mobilizarea are loc într-un moment politic important pentru Saxonia-Anhalt. Cele mai recente sondaje citate de Deutsche Welle plasează AfD la peste 40% din intențiile de vot, ceea ce ar putea transforma formațiunea în cel mai mare partid din parlamentul regional.

AfD și-a programat, la rândul său, ultimul eveniment electoral la Magdeburg.

Chiar dacă ar obține cele mai multe voturi, accesul partidului la guvernarea landului nu este garantat. Principalele formațiuni politice au exclus formarea unei coaliții cu AfD, iar partidul ar putea guverna singur doar dacă ar obține majoritatea mandatelor.

Filiala AfD din Saxonia-Anhalt a fost clasificată de serviciul federal german de informații interne drept organizație extremistă de dreapta.

Președintele Germaniei: „Nu poți construi un viitor pe ură”

Înaintea alegerilor, președintele german Frank-Walter Steinmeier a lansat un apel la apărarea democrației și a statului de drept.

Fără să numească explicit AfD, Steinmeier a criticat gândirea bazată pe criterii etnice și izolarea naționalistă, despre care a spus că nu reprezintă răspunsuri la provocările secolului XXI.

„Nu poți construi un viitor pe ură și incitare”, a avertizat președintele german, exprimându-și convingerea că susținătorii democrației reprezintă majoritatea societății.

Alegerile din Saxonia-Anhalt ar putea consemna o premieră politică importantă pentru Germania postbelică. Deutsche Welle notează că AfD ar putea deveni partidul cu cele mai multe voturi într-un scrutin regional în acest context, deși obținerea primului loc nu înseamnă automat că formațiunea va putea forma guvernul.

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