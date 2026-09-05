Tragedie la o nuntă. Cel puțin 22 de morți și numeroși răniți în urma unui incendiu devastator

Flăcările au pornit în noaptea de vineri spre sâmbătă și au continuat până în dimineața zilei de sâmbătă în interiorul unei clădiri din cartierul Lingwala, în nordul orașului Kinshasa, lăsând în urmă și mai mulți răniți, potrivit The Independent.

Martorii oculari au așezat victimele – unele în viață, altele decedate – pe marginea drumului, în timp ce participanții încercau să ajute supraviețuitorii, holurile înguste blocând încercările celor din interior de a scăpa din calea focului.

Reacțiile autorităților locale

Primarul din Lingwala, Norbert Mushinga, a declarat pentru Agenția de Presă Congoleseă că bilanțul provizoriu al morților se oprește la 22, avertizând însă că această cifră ar putea crește.

Cauza exactă a incendiului rămâne deocamdată neconfirmată. Vicepremierul și ministrul de interne al Congo-ului, Jacquemin Shabani, a descris evenimentul drept o tragedie în timpul vizitei efectuate la fața locului sâmbătă dimineața.

Astfel de incendii mortale au loc în mod regulat în zonele urbane dens populate din Kinshasa, unde dezvoltarea urbană nu este completată de servicii de pompieri și urgență, fiind frecvente în sezonul uscat.

Criza epidemiologică de Ebola

Tragedia de la nuntă se produce într-un moment în care Congo se confruntă cu o epidemie de Ebola care se răspândește cu o viteză fără precedent. Peste 3.000 de persoane au murit de la declararea focarului, dintr-un total de peste 6.100 de infecții confirmate, conform statisticilor guvernamentale publicate miercuri.

Cifrele oficiale ale Ministerului Sănătății confirmă 6.186 de infecții și 3.007 de decese de la desemnarea situației drept urgență internațională de sănătate la jumătatea mai.

Situația actuală în regiunile afectate

Infecțiile au escaladat puternic în ultimele săptămâni, ajungând în două zone sanitare suplimentare din North Kivu, o provincie care înregistrează o rată a mortalității semnificativ mai mare decât alte regiuni afectate, virusul extinzându-și acum acoperirea în șase provincii.

O evaluare a Centrelor pentru Controlul Bolilor din SUA a avertizat marți că măsurile de supresie au rămas sub țintele stabilite, menționând că expansiunea rapidă a infecțiilor indică o extindere necontrolată a focarului. Între timp, personalul medical din linia întâi operează în condiții dificile și a intrat în grevă în mod repetat, solicitându-și drepturile salariale.