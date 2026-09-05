Planul SUA care promite să schimbe radical harta Orientului Mijlociu. Trump pregătește o strategie post-război

Administrația Trump a început să lucreze la o strategie post-război pentru Orientul Mijlociu, care vizează redesenarea raportului de forțe din regiune prin accentuarea presiunii asupra Teheranului și extinderea normalizării relațiilor dintre Israel și țările vecine, a raportat Axios, citând doi oficiali americani și alte două surse familiare cu această chestiune.

Publicația americană a precizat că planul rămâne în stadii incipiente, dar ar putea stabili politica SUA față de Orientul Mijlociu pentru restul perioadei petrecute de președintele american Donald Trump la Casa Albă, potrivit Euronews.

Cei 3 piloni ai strategiei americane

Sursele anonime au declarat pentru Axios că au fost discutați trei piloni cheie ca parte a planului: construirea unei „alinieri regionale” între aliații SUA pentru a descuraja și restrânge Iranul, eforturile de a atenua consecințele regionale ale atacurilor din 7 octombrie 2023 asupra Israelului și extinderea Acordurilor Abraham, urmărindu-se totodată normalizarea relațiilor dintre Israel și Arabia Saudită.

Discuțiile privind planul, care vor fi probabil influențate de viitoarele alegeri la termen din SUA, precum și de alegerile legislative din octombrie din Israel, au luat în calcul și posibilitatea ca SUA să acționeze ca garant pentru așa-numita aliniere regională, lucrând spre un acord de securitate între Israel și Siria și punând în aplicare următoarea etapă a planului lui Trump pentru Gaza.

O nouă structură de securitate regională

Strategia de aliniere regională nu ar reprezenta o schimbare majoră în politica SUA, având în vedere că administrațiile succesive de la Revoluția Iraniană din 1979 au încercat să limiteze influența regională a Teheranului prin consolidarea relațiilor și alianțelor cu statele din Golf.

Însă Washingtonul ar putea încerca să transforme aceste eforturi într-un cadru mai structurat, care să includă o coordonare mai strânsă în materie de apărare și securitate între aliați, pe fondul a ceea ce SUA consideră a fi o schimbare în echilibrul de putere regional în timpul războiului cu Iranul.

Miza istorică cu Arabia Saudită

O încercare de a obține un acord de normalizare între Arabia Saudită și Israel este un obiectiv pe care Washingtonul îl urmărește de ani de zile, dar care a stagnat deoarece Riadul a condiționat orice mișcare în această direcție de progrese tangibile către rezolvarea situației din Gaza și crearea unui stat palestinian.

Aceste eforturi se bazează pe „Acordurile Abraham” convenite în 2020 sub prima administrație Trump, care au normalizat relațiile dintre Israel, pe de o parte, și Emiratele Arabe Unite, Bahrain, Maroc și Sudan, pe de altă parte. De atunci, Washingtonul a lucrat pentru a extinde cercul țărilor care se alătură acestor acorduri, văzându-le ca pe un instrument de redesenare a relațiilor și alianțelor din Orientul Mijlociu și de reducere a influenței Iranului și a aliaților săi din regiune.

Soluția gândită pentru Fâșia Gaza

Celălalt pilon, care se concentrează pe gestionarea repercusiunilor regionale ale atacului grupării militante Hamas din 7 octombrie și ale războiului care a urmat în Fâșia Gaza, ar putea aborda problema în trei moduri principale.

În primul rând, trecerea la următoarea fază a planului lui Trump pentru Gaza, care, conform raportărilor anterioare, include măsuri pentru reconstrucția Fâșiei, dezarmarea Hamas și stabilirea unei administrații de tranziție.

Schimbări majore în Siria și Liban

În al doilea rând, ar putea fi vorba despre un efort de a ajunge la un acord de securitate între Israel și Siria, care ar veni pe fondul unor schimbări politice profunde în Siria de la prăbușirea regimului lui Bashar al-Assad la sfârșitul anului 2024, precum și al încercărilor noilor autorități de a reconfigura relațiile regionale și internaționale ale țării.

Și în al treilea rând, punerea în aplicare a unui acord între Israel și Liban care ar limita capacitățile militare ale Hezbollah. Acest lucru vine ca parte a eforturilor legate de acordul de încetare a focului convenit de Israel și grupare în 2024, care prevedea retragerea luptătorilor Hezbollah la nord de râul Litani și desfășurarea armatei libaneze în sudul țării. De atunci, Israelul a acuzat Hezbollah că încearcă să își refacă capacitățile militare, în timp ce Libanul a continuat să raporteze lovituri aeriene israeliene pe teritoriul său.

Un plan ambițios, dar încă incert

În timp ce planificarea continuă, una dintre surse a declarat pentru Axios că planul nu s-a concretizat încă pe deplin.

„Îl pregătesc, dar nu este gata”, a spus sursa, adăugând: „Ideea este de a lega o mulțime de lucruri din regiune — cum creezi o aliniere regională după război. Încă nu este clar dacă toți aliații SUA din regiune vor fi de acord”.