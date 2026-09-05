Protest de amploare în Croația din cauza a 37.000 de tone de deșeuri. Poluarea ar putea ajunge spre Marea Adriatică

Locuitorii se tem de efectele asupra sănătății și mediului, în condițiile în care o mare parte din materiale ar fi îngropate, relatează The Independent.

Aproximativ 37.000 de tone de deșeuri

Scandalul a izbucnit după ce autoritățile croate și Europol au arestat, în februarie 2025, 13 persoane suspectate că ar fi importat și depozitat ilegal deșeuri periculoase.

Potrivit Europol, suspecții ar fi obținut profituri ilegale de cel puțin patru milioane de euro.

La mai bine de un an de la declanșarea cazului, aproximativ 37.000 de tone de deșeuri s-ar afla încă pe amplasamentul unei foste unități industriale din Gospić, mare parte fiind îngropată. Printre materiale se numără resturi provenite din echipamente electronice, plastic, deșeuri din construcții și deșeuri medicale.

Un raport publicat de agenția anticorupție croată USKOK indică niveluri ridicate ale unor metale în sol. Totodată, în apele subterane au fost detectați compuși PFAS, substanțe extrem de persistente în mediul înconjurător, cunoscute și sub denumirea de „chimicale eterne”.

Protestatarii cer un calendar clar pentru decontaminare

Manifestanții solicită autorităților să prezinte un plan concret și termene precise pentru curățarea completă a zonelor afectate. O altă revendicare este oprirea imediată a importurilor de deșeuri.

Reprezentanții inițiativei civice „Gospić Is Our Home” susțin că locuitorii semnalează presupuse activități ilegale încă din 2023 și acuză faptul că deșeurile periculoase nu au fost încă îndepărtate.

USKOK investighează o companie croată suspectată că ar fi îngropat ilegal deșeuri toxice în mai multe zone ale țării, cea mai mare cantitate fiind identificată la Gospić. Guvernul afirmă că ancheta continuă și că sunt făcute demersuri pentru curățarea zonei.

Autoritățile au precizat, pe de altă parte, că mai multe teste efectuate asupra apei și solului nu au indicat contaminare. Amplasamentul ar urma să fie acoperit temporar pentru a-l proteja de apa provenită din precipitații, iar o companie a fost selectată pentru îndepărtarea unei părți din deșeuri.

Experții avertizează asupra riscului pentru Adriatica

Specialiștii consideră că efectele constatate sunt, deocamdată, locale, însă atrag atenția asupra geografiei regiunii. Terenul carstic, solul permeabil și cursurile de apă ar putea favoriza transportarea poluanților în direcția Mării Adriatice.

Gospić are aproximativ 12.000 de locuitori și se află într-o regiune cunoscută pentru păduri, lacuri și râuri, în apropierea unui parc natural.

Potrivit informațiilor inițiale ale Europol citate de publicație, o mare parte dintre deșeurile ajunse la Gospić ar fi fost importate din alte state ale Uniunii Europene, între care Italia, Slovenia și Germania.

La manifestația desfășurată în piața principală din Zagreb, participanții au purtat steaguri croate și pancarte cu mesaje precum „Plămânii Croației au probleme cu respirația”. Protestatarii au invocat dreptul la apă, aer și sol curate și au cerut autorităților să intervină rapid.