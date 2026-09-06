Emisarii SUA Steve Witkoff și Jared Kushner au avut discuții „substanțiale” cu Zelenski la Kiev. Președintele ucrainean o nouă rundă de discuții cu Statele Unite și reprezentanții Franței, Germaniei și Marii Britanii

„Următoarea rundă de discuții: Ucraina, Statele Unite și țările E3 – Franța, Germania și Regatul Unit”, a transmis Zelenski pe rețelele de socializare, imediat după discuțiile cu emisarii americani la Kiev.

Witkoff și Kushner au avut duminică la Kiev discuții pe care emisarul american le-a descris drept „foarte încurajatoare”, în prima lor vizită oficială în Ucraina în cadrul actualului efort diplomatic american, potrivit AFP. Vizita a avut loc la o zi după o întâlnire de peste trei ore cu președintele rus Vladimir Putin, la Moscova, care nu s-a soldat cu un progres concret anunțat public.

„Am avut o discuție foarte importantă, substanțială și suntem foarte încurajați”, a declarat Witkoff după prima rundă de negocieri.

La rândul său, Jared Kushner a afirmat că președintele american Donald Trump consideră că obiectivul negocierilor nu trebuie să fie doar încheierea războiului actual, ci și crearea condițiilor pentru o pace durabilă.

Zelenski a subliniat că obiectivul Ucrainei este obținerea unei „păci juste și echitabile”, care să ofere garanții astfel încât „să nu existe niciodată posibilitatea reluării agresiunii împotriva Ucrainei”. Președintele ucrainean le-a mulțumit celor doi emisari americani pentru deplasarea la Kiev, efectuată cu trenul, în condițiile în care spațiul aerian ucrainean rămâne închis.

Discuții în mai multe etape

Potrivit lui Zelenski, negocierile de la Kiev sunt organizate în mai multe sesiuni. Prima este dedicată discuțiilor cu Witkoff și Kushner, iar o a doua rundă îi va reuni pe consilierii pentru securitate națională din Marea Britanie, Franța și Germania.

Un oficial ucrainean de rang înalt, citat sub protecția anonimatului, a declarat că o parte importantă a discuțiilor cu emisarii americani s-a concentrat asupra modului în care Ucraina poate traversa iarna și asupra măsurilor care pot fi luate înainte de venirea sezonului rece.

Vizita americanilor are loc într-un moment în care negocierile pentru încheierea războiului au pierdut din ritm, iar luptele continuă de-a lungul frontului. Rusia și Ucraina își intensifică de asemenea atacurile aeriene, în pofida eforturilor diplomatice.

Fără progrese concrete la Moscova

Înaintea deplasării la Kiev, Witkoff și Kushner s-au întâlnit sâmbătă, la Kremlin, cu Vladimir Putin. Discuția a durat mai mult de trei ore și s-a desfășurat cu ușile închise.

Consilierul prezidențial rus Iuri Ușakov a calificat întâlnirea drept „constructivă, sinceră și utilă”, însă nu a anunțat rezultate concrete. Potrivit oficialului rus, Moscova le-a prezentat emisarilor americani propria evaluare a situației de pe front și a conflictului, dar discuțiile nu s-au limitat la războiul din Ucraina.

Ușakov a precizat că au fost discutate în detaliu și chestiuni economice, precum și posibilitatea unor proiecte comune ruso-americane considerate reciproc avantajoase.

Casa Albă a transmis că la Moscova au fost discutate planuri concrete pentru următorii pași în vederea încheierii războiului, urmând ca unele dintre acestea să fie anunțate în următoarele săptămâni.

Atacurile continuă în pofida negocierilor

Putin și Zelenski au convenit asupra unei pauze temporare a atacurilor asupra capitalelor celor două țări pe durata deplasărilor și negocierilor emisarilor americani. În restul teritoriilor, schimburile de lovituri au continuat.

Potrivit autorităților ucrainene, atacurile rusești din noaptea de sâmbătă spre duminică au provocat victime în mai multe regiuni. Forțele aeriene ucrainene au raportat interceptarea unei mari părți a dronelor lansate de Rusia.

În același timp, Rusia a raportat atacuri ucrainene cu drone asupra mai multor regiuni, inclusiv în zona de frontieră Belgorod.

Atacurile aeriene au devenit o componentă cotidiană a războiului, iar Rusia a început să utilizeze și drone propulsate cu motoare cu reacție, mai rapide și mai dificil de interceptat. Kievul și regiunile din jurul capitalei au fost vizate în mod repetat de drone și rachete în ultimele săptămâni.