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Ucraina anunță noi atacuri în Rusia. Au fost lovite o rafinărie, un aerodrom militar și sisteme antiaeriene

Forțele ucrainene au atacat în noaptea de sâmbătă spre duminică mai multe obiective din Rusia, printre care una dintre cele mai mari rafinării ale țării, un aerodrom și trei instalații de apărare antiaeriană. Atacurile au avut loc după ce emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner părăsiseră Moscova, unde discutaseră timp de peste trei ore cu Vladimir Putin.
Ucraina anunță noi atacuri în Rusia. Au fost lovite o rafinărie, un aerodrom militar și sisteme antiaeriene
Incendiu la rafinăria din Riazan/foto: Statul Major al Ucrainei
Maria Miron
06 sept. 2026, 17:36, Știri externe
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Loviturile au vizat obiective din regiunile Riazan și Rostov, a anunțat duminică Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei, citat de ArmyInform.

Rafinăria din Riazan, una dintre cele mai mari din Rusia, a fost lovită în cursul nopții, iar pe teritoriul complexului industrial a izbucnit un incendiu. Amploarea pagubelor este în curs de evaluare.

Rafinăria are o capacitate de procesare de aproximativ 17 milioane de tone de petrol pe an. Potrivit Statului Major ucrainean, aceasta produce benzină, motorină, combustibil pentru aviație și alte produse petroliere folosite inclusiv pentru aprovizionarea industriei de apărare și a forțelor armate ruse.

Un aerodrom și sisteme de apărare antiaeriană, lovite în Rostov

Forțele ucrainene susțin că au atacat și aerodromul Rostov-pe-Don, din sudul Rusiei. Un incendiu a fost observat în apropierea aerodromului, însă autoritățile ucrainene nu au precizat deocamdată amploarea pagubelor.

Tot în regiunea Rostov, armata ucraineană a anunțat lovirea unei stații radar „Podliot”, folosită de ruși pentru a detecta drone și rachete care zboară la joasă altitudine, precum și a două sisteme Panțîr-S1, destinate apărării împotriva atacurilor aeriene. Amploarea pagubelor provocate de atacuri este încă în curs de evaluare.

Emisarii americani au ajuns la Kiev

După discuțiile de la Moscova, Steve Witkoff și Jared Kushner au ajuns duminică la Kiev, unde s-au întâlnit cu președintele Volodimir Zelenski, într-o nouă încercare a administrației Trump de a avansa negocierile pentru încheierea războiului.

Pauză temporară a atacurilor

Vizita a fost însoțită de o pauză temporară a atacurilor asupra celor două capitale. Vladimir Putin a ordonat suspendarea timp de trei zile a loviturilor rusești asupra Kievului, începând de la miezul nopții de vineri spre sâmbătă. Kremlinul a explicat că măsura a fost luată pentru a permite desfășurarea în siguranță a consultărilor emisarilor americani la Kiev.

Ulterior, Volodimir Zelenski a anunțat că Ucraina se va abține, la rândul său, de la atacuri asupra Moscovei până luni.

Pauza este limitată însă la cele două capitale și nu reprezintă o încetare generală a atacurilor pe teritoriul celor două țări.

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