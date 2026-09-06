Americanii se îndepărtează de Trump: Democrații își măresc avantajul înaintea alegerilor

Rezultatul reprezintă cel mai mare avantaj al Partidului Democrat în ceea ce privește identificarea politică din ultimii peste zece ani și dă un nou semnal nefavorabil pentru președintele Donald Trump și Partidul Republican înaintea scrutinului din noiembrie, potrivit The Independent.

Și independenții înclină balanța spre democrați

Diferența devine și mai mare atunci când sunt luați în calcul alegătorii independenți care declară că înclină spre unul dintre cele două mari partide.

În acest caz, 49% dintre americani se declară democrați sau sunt mai apropiați de Partidul Democrat, față de 39% care se declară republicani sau înclină spre Partidul Republican. Diferența de 10 puncte este cea mai mare înregistrată din 2008.

Independenții reprezintă 44% dintre respondenții incluși în cele mai recente date trimestriale. Tocmai această categorie este considerată importantă pentru schimbarea balanței dintre cele două partide, deoarece alegătorii independenți au o legătură mai slabă cu Partidul Democrat sau Partidul Republican și sunt mai predispuși să-și schimbe opțiunea politică.

Cu un an înainte, democrații erau preferați de 46% dintre americani, față de 43% care preferau republicanii.

Ultima perioadă în care republicanii au avut avantajul a fost cel de-al patrulea trimestru din 2024, când Partidul Republican avea un avans de patru puncte. Aceasta a fost perioada în care Donald Trump a câștigat alegerile prezidențiale și republicanii au obținut controlul ambelor camere ale Congresului.

Trump, factorul care schimbă preferințele alegătorilor

Datele nu înseamnă că americanii au devenit brusc mai favorabili Partidului Democrat. Gallup, una dintre cele mai cunoscute organizații de sondare a opiniei publice din SUA, a subliniat anterior că schimbarea afilierii politice poate apărea chiar și atunci când imaginea partidului de opoziție nu se îmbunătățește.

Explicația este legată mai degrabă de partidul aflat la putere. Atunci când americanii sunt mulțumiți de situația din țară, afilierea politică tinde să se deplaseze către partidul aflat la guvernare. Când nemulțumirea crește, o parte dintre alegători se îndepărtează de partidul președintelui și se orientează către opoziție.

Jeffrey Jones, editor senior al Gallup, a comparat situația actuală cu perioada de final a administrației George W. Bush. La acea vreme, președintele republican devenise nepopular, iar democrații au ajuns să aibă un avantaj important în identificarea politică. Situația a precedat victoriile democrate din alegerile din 2006 și 2008.

În cazul administrației Trump, nemulțumirea este alimentată de mai multe probleme. Printre acestea se numără tarifele comerciale, care au fost criticate de o parte importantă a populației, precum și războiul cu Iranul, una dintre principalele inițiative ale celui de-al doilea mandat al președintelui american. Mai multe sondaje indică o opoziție majoritară față de conflict.

Alegerile din noiembrie, primul mare test pentru Trump

Alegerile de la jumătatea celui de-al doilea mandat prezidențial al lui Donald Trump vor avea loc în noiembrie și vor decide controlul asupra Camerei Reprezentanților și Senatului.

Scrutinul va fi primul mare test electoral pentru actuala administrație, republicanii încercând să-și păstreze controlul asupra Congresului.

Trump a anunțat că se va implica personal în campania republicanilor și le-a cerut alegătorilor să trateze scrutinul ca și cum numele său s-ar afla pe buletinul de vot. În august, președintele american le-a spus jurnaliștilor de la Fox News: „Prefaceți-vă că eu sunt pe buletinul de vot”, sugerând astfel că alegerile ar trebui privite ca un test al mandatului său.

Însă unii republicani care candidează în circumscripții unde lupta electorală este foarte strânsă s-au arătat reticenți față de implicarea lui Trump în campaniile lor.Unul dintre aceștia a declarat recent pentru Politico că echipa sa i-a transmis președintelui că nu dorește ca Trump să participe la evenimentele sale de campanie, considerând că implicarea acestuia nu i-ar fi de ajutor.

Tendința actuală nu reprezintă o prognoză a rezultatului alegerilor, însă oferă democraților un avantaj politic important înaintea unui scrutin în care controlul Congresului este în joc.