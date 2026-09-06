Clădire cu cinci etaje prăbușită în Delhi. Zeci de studenți sunt prinși sub dărâmături

Martorii oculari au declarat presei locale că până la 50 de persoane se aflau în clădirea cu cinci etaje din cartierul Satya Niketan, în sud-vestul orașului Delhi, când aceasta s-a prăbușit în jurul orei locale 13:30 (08:00 GMT), duminică.

Cel puțin o persoană a murit, iar alte două se află în stare critică, relatează NDTV, citând poliția locală. Până în prezent, șase persoane ar fi fost salvate, potrivit BBC.

Lucrări de construcție în subsolul clădirii

În subsolul clădirii, cunoscută sub numele Hostel Daze, se desfășurau lucrări de construcție. Imobilul se află la mică distanță de campusul Universității din Delhi.

Mulți dintre studenții cazați acolo se aflau în camerele lor în momentul prăbușirii, întrucât duminica nu aveau cursuri.

Un membru al adunării legislative a declarat la fața locului că unii dintre studenții prinși sub dărâmături reușiseră să dea telefoane.

A building has collapsed near Satya Niketan in Delhi, several DU students are trapped. Local residents, students and Congress volunteers, are on the ground helping with relief and rescue efforts. The government must immediately expedite rescue operations and deploy every… pic.twitter.com/Cr2x7x1kya — Varun Choudhary (@varunchoudhary2) September 6, 2026

O altă clădire s-ar fi prăbușit

Martorii oculari au declarat presei locale că și o altă clădire aflată lângă cămin s-ar fi prăbușit.

Ministrul-șef al Delhi, Rekha Gupta, a declarat că imobilul adiacent a fost evacuat „ca măsură de precauție”.

„Se depun toate eforturile posibile pentru salvarea în siguranță a celor prinși sub dărâmături”, a adăugat ea.

Proprietarul clădirii, căutat de poliție

Poliția din Delhi a precizat că imobilul avea doar 40 sau 50 de ani.

Proprietarul unui magazin din apropiere a declarat agenției de presă ANI că imobilul era deținut în baza unui contract de închiriere pe 100 de ani, iar titularul contractului efectuase lucrări de excavare în subsol pentru a-și crește veniturile.

„Au consolidat clădirea de deasupra, dar stâlpii de dedesubt erau slabi”, a spus acesta, menționând că și muncitorii care efectuau lucrările au fost îngropați sub dărâmături.

Uniunea Națională a Studenților din India a cerut guvernului să investigheze cauza prăbușirii și să îi tragă la răspundere pe cei care vor fi găsiți vinovați.

„Neglijența în ceea ce privește siguranța studenților și a oamenilor obișnuiți nu va fi tolerată sub nicio formă”, a transmis organizația.

Poliția îl caută pe proprietarul clădirii, relatează Times of India.