Canada îi arată lui Trump de ce are nevoie de vecinul său: mineralele critice și energia, noile arme comerciale

Mesajul transmis de oficialii de la Ottawa este că resursele canadiene ar putea fi folosite în primul rând pentru dezvoltarea industriei interne sau orientate către alți parteneri comerciali.

Ministrul Energiei: „Nu mă enervez, mă răzbun”

Tim Hodgson, ministrul canadian al Energiei și Resurselor Naturale, a adoptat un ton neobișnuit de dur în timpul unui turneu dedicat proiectelor miniere și energetice pe care Canada încearcă să le accelereze.

„Nu mă enervez, mă răzbun”, a declarat Hodgson, în contextul escaladării confruntării comerciale cu administrația președintelui american Donald Trump.

În provincia British Columbia, ministrul a participat la lansarea lucrărilor pentru North Coast Transmission Line, un proiect care ar urma să devină operațional până în 2032 și să dubleze capacitatea rețelei electrice provinciale.

Energia suplimentară ar urma să alimenteze inclusiv noi exploatări de minerale critice în apropierea graniței cu Alaska și proiecte pentru exportul de gaze naturale lichefiate către Asia, transmite Politico.

Hodgson a sugerat că, în loc să trimită mai multă energie către Statele Unite, Canada ar putea să o folosească pentru dezvoltarea propriilor mine și unități de procesare.

SUA depind de resursele canadiene

Poziția Ottawa are greutate deoarece economia americană depinde în mai multe domenii de resurse provenite din Canada.

În 2025, peste 80% din importurile de electricitate ale Statelor Unite au provenit din Canada, potrivit datelor autorității canadiene de reglementare în energie citate de sursă.

Washingtonul este interesat și de rezervele canadiene de minerale critice, considerate o alternativă strategică la dominația Chinei pe această piață. Aceste materii prime sunt esențiale pentru industria de apărare, inteligența artificială, calculul cuantic și numeroase tehnologii avansate.

Canada și SUA au deja un acord de cooperare în domeniul mineralelor critice, inițiat în perioada administrației Joe Biden și continuat sub administrația Trump.

Mark Carney caută alternative la SUA

Premierul canadian Mark Carney a transmis însă că interesul Ottawa pentru extinderea cooperării cu Washingtonul s-a diminuat după deteriorarea negocierilor comerciale.

După retragerea din discuțiile comerciale, Carney a sugerat că SUA au ratat o oportunitate de colaborare în domeniul mineralelor critice și că guvernul său va continua să caute acorduri în alte părți ale lumii.

Premierul susține că Ottawa a încheiat aproximativ 50 de acorduri în ultimele 12 luni, în valoare totală de circa 50 de miliarde de dolari canadieni, inclusiv în domeniul stocării resurselor strategice.

Întrebat dacă partenerii externi ar putea primi acces exclusiv la mineralele canadiene, Carney a respins această posibilitate.

Înaintea summitului G7 din acest an, Canada le-a propus însă partenerilor din grup acces prioritar la stocurile sale de minerale critice.

Mineralele, „cărțile” Canadei la masa negocierilor

Presiunea asupra Washingtonului ar putea crește. Premierul provinciei Ontario, Doug Ford, a sugerat anterior că Ottawa ar trebui să fie pregătită să amenințe cu întreruperea livrărilor de minerale critice, în timp ce liderul British Columbia, David Eby, a criticat atitudinea administrației Trump față de Canada.

Hodgson descrie resursele minerale ale țării drept un set extraordinar de „cărți” pe care Canada le poate pune pe masa negocierilor. În această săptămână, ministrul a vizitat producători de potasiu, uraniu și cupru, precum și instalații pentru procesarea pământurilor rare.

La mina de cupru și zinc McIlvenna Bay, oficialul canadian a declarat că asemenea proiecte contribuie la suveranitatea țării, furnizând materii prime necesare tehnologiilor energetice, industriei avansate și securității naționale.

Pentru Europa, disputa are o miză suplimentară: dacă Ottawa își diversifică parteneriatele pentru mineralele critice, statele și industriile europene pot deveni alternative mai importante la piața americană, într-o perioadă în care accesul la materiile prime strategice capătă o componentă tot mai pronunțată de securitate economică.